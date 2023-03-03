Бангладеш вимагає від країн G20 компенсацію через війну росії проти України

Абдул Момен

Міністр закордонних справ Бангладеш Абдул Момен заявив на саміті G20, що компанії, які отримують прибутки від війни росії проти України, повинні виплатити компенсацію постраждалим менш розвиненим країнам. Він наголосив, що події в Україні мають значні глобальні економічні наслідки.

Про це повідомляє видання CNBC.

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"У цій війні деякі компанії отримують шалений прибуток... енергетичні та оборонні компанії. Тому ми стверджуємо, що ті компанії, які отримують шалений прибуток, повинні направляти принаймні 20% прибутку тим країнам, які найбільше постраждали, як ми", — сказав Момен.

За його словами, війна в Україні має економічні наслідки, особливо для таких країн, як Бангладеш, яка імпортує більшу частину своєї енергії.

"Звичайно, ми купуємо енергію з-за кордону. Вартість енергії різко зросла, що призвело до високої інфляції. Ми намагаємося контролювати інфляцію, надаючи субсидії, і це дорого обходиться уряду. Тому ми хочемо закінчення війни. Ми віримо в мирні переговори", — наголосив Момен.

Він зазначив, що країни G20 повинні зробити цю компенсацію обов'язковою.

"Це лідери G20 — вони лідери світу... Якщо я запитаю, їм на це наплювати. Але лідери G20 можуть зобов'язати всі ці компанії виплачувати частину свого надприбутку найбільш постраждалим країнам", — сказав міністр.

Абдул Момен додав, що Бангладеш також бореться з продовольчою безпекою. Він наголосив, що лідери G20 повинні вирішити цю проблему. Міністр розкритикував санкції Заходу проти рф.

"Наступного разу, коли вони запропонують санкції та контрсанкції, вони повинні принаймні проконсультуватися з такими, як ми — країнами, що розвиваються, — щоб зрозуміти, наскільки це їм зашкодить. І треба створити механізм, щоб ті країни, які постраждали, отримували компенсацію", — додав Момен.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен коротко поспілкувався з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на саміті G20. Вони говорили про зупинення росією Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).