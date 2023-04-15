Франція палає: люди проти запровадження пенсійної реформи Макрона

Демонстранти протестують біля паризької ратуші. Фото: AP

Конституційний суд Франції схвалив ключові елементи пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона. Серед іншого йдеться про збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років. Подібне законодавство є дуже непопулярним у Франції та викликало місяці масових протестів.

Люди протести не припинили. У місті Ренн протестувальники підпалили вхід до поліцейської дільниці, у місті також почалися пожежі. Повідомляє France 24.

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Des manifestants tentent d'incendier le commissariat de police de la rue de Penhoët à #Rennes pic.twitter.com/2QxNbbV8uO — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) April 14, 2023

"Напади в Ренні на поліцейську дільницю, здійснені вандалами, є неприйнятними", — написав у Twitter міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Le canon à eau intervient pour éteindre l'incendie devant le commissariat de police #rennes pic.twitter.com/4dRCf7DD0A — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) April 14, 2023

Передбачається, що пенсійна реформа буде запроваджена з 1 вересня цього року. Однак профспілки та опозиція попередили, що не відступлять і надалі виступатимуть проти реформи.

Профспілки вже закликали до нових масових протестів 1 травня, у Міжнародний день трудящих.

Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés.

Les auteurs seront poursuivis. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 14, 2023

Нагадаємо, пенсійна реформа — одна з головних передвиборчих обіцянок Макрона під час його першої президентської кампанії у 2017 році. Реформу називав "життєво важливою" в контексті забезпечення життєздатності пенсійної системи у Франції.