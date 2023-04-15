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Франція палає: люди проти запровадження пенсійної реформи Макрона

15 квітня 2023 02:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Франція палає: люди проти запровадження пенсійної реформи Макрона
Демонстранти протестують біля паризької ратуші. Фото: AP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Конституційний суд Франції схвалив ключові елементи пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона. Серед іншого йдеться про збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років.  Подібне законодавство є дуже непопулярним у Франції та викликало місяці масових протестів.

Люди протести не припинили. У місті Ренн протестувальники підпалили вхід до поліцейської дільниці, у місті також почалися пожежі. Повідомляє France 24.

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"Напади в Ренні на поліцейську дільницю, здійснені вандалами, є неприйнятними", — написав у Twitter міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Передбачається, що пенсійна реформа буде запроваджена з 1 вересня цього року. Однак профспілки та опозиція попередили, що не відступлять і надалі виступатимуть проти реформи. 

Профспілки вже закликали до нових масових протестів 1 травня, у Міжнародний день трудящих.

Нагадаємо, пенсійна реформа — одна з головних передвиборчих обіцянок Макрона під час його першої президентської кампанії у 2017 році. Реформу називав "життєво важливою" в контексті забезпечення життєздатності пенсійної системи у Франції.

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