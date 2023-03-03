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​​​​​​​ФСБ нарешті показала "докази" учорашнього перебування на Брянщині "української ДРГ"

3 березня 2023 11:52
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Російська спецслужба через добу після інциденту продемонструвала непереконливі докази
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська федеральна служба безпеки оприлюднила відео обстріляних "українськими диверсантами" автомобілів. На опублікованому відео помітні нестиковки із попередніми заявами росіян.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

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Нестиковки з автомобілями

Федеральна служба безпеки через добу після інциденту із "українськими диверсантами" в Брянській області продемонструвала "докази", які викликали більше питань, ніж надали відповідей.

Так, на оприлюдненому російськими пропагандистами відео можна побачити обстріляний автомобіль ВАЗ-2107 із трупом чоловіка всередині. Автомобіль стоїть посеред села. 

Хоча учора, 2 березня, повідомлялося, що загиблого чоловіка знайшли біля автобусної зупинки, а на його автомобілі не було помічено жодних наслідків стрілянини.

З іншим автомобілем, "Нива", який також потрапляє в кадр, ситуація протилежна. Саме у цій автівці нібито перебував "поранений українськими диверсантами хлопчик Федя".

Але, як видно на відео, автомобіль абсолютно цілий, на ньому немає жодних слідів від куль.

Міни на землі і на березі

Крім того, ФСБ продемонструвало буцімто знайдені на території села міни, які привезли з собою "українські диверсанти".

Частина вибухових пристроїв, як можна побачити на відео, навіщось була прив’язана до сакрального російського дерева берези.

Інші міни були знайдені на землі, де саме, не повідомлялося.

Нагадаємо, учора, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".

Писалося, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.

Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.

Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також вели бій у селищі Сушани.

Врешті ФСБ заявила, що чи то знищила "українських диверсантів", чи то вигнала їх за кордон на територію України.

Фото з російських ЗМІ

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