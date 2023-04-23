Іран може створити ядерну бомбу найближчим часом

Президент Ірану Сейєд Ебрагім Раїсі на засіданні уряду. Фото: president.ir

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Іран продовжує працювати над своєю ядерною програмою, всього за два роки впритул наблизившись до створення ядерної бомби. Спроби Заходу домовитись з керівництвом Ірану поки успіхів не мають.

Тож чи зважиться Іран довести справу до кінця і що потрібно робити західним країнам — про це пише аспірант Інституту громадянства та глобалізації імені Альфреда Дікіна Амін Наені. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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Зважаючи на те, що Іран нібито здатен створити ядерну бомбу за лічені місяці, що робитимуть його лідери далі

Переговори між Іраном і західними державами щодо ядерної програми Тегерана, які то починаються, то припиняються, знову зайшли в глухий кут через розбіжності між двома сторонами.

Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив Іран у тому, що він "вбиває можливість" повернутися за стіл переговорів, і заявив, що переговори більше не є пріоритетом для адміністрації Байдена.

Тим часом Іран, схоже, наближається до можливості створити ядерну зброю.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили, що Іран збагатив уран до 84%, що трохи менше 90%, необхідних для створення бомби.

А генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявив Конгресу наприкінці березня, що Іран може мати достатньо розщеплюваного матеріалу, щоб зробити бомбу "менш ніж за два тижні", а саму ядерну зброю — за кілька місяців.

.@thejointstaff Chair Gen. Mark Milley: "Iran could produce enough fissile material for a nuclear weapon in less than two weeks, and it would only take several more months to produce an actual nuclear weapon." pic.twitter.com/DZijgSUcXW — CSPAN (@cspan) March 29, 2023

З огляду на такий розвиток подій, чи залишилося місце для угоди?

Тунельне бачення щодо ядерних переговорів

Протягом останніх двох років і США, і Європейський Союз рішуче намагаються відновити ядерну угоду, яка була скасована тодішнім президентом США Дональдом Трампом у 2018 році, відому як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA).

Однак спроби Заходу досі не принесли плодів, як повідомляється, через "максималістські вимоги" іранців, включаючи виключення Корпусу вартових ісламської революції з американського списку іноземних терористичних організацій.

Незважаючи на це, ЄС вважає, що Спільний всеосяжний план дій залишається "єдиним шляхом" для вирішення іранської ядерної програми. США, незважаючи на зміну пріоритетів переговорів, також не бажають офіційно оголошувати про крах угоди.

Таке тунельне бачення, однак, здається, ігнорує зміни, що відбулися з 2015 року, а також більш загальну модель прийняття рішень в Ірані.

Хоча прихильники угоди часто стверджують, що вона значно обмежила ядерні можливості Ірану, ядерна програма Тегерана фактично розширилася всього за два роки. А нещодавно видання, пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції, дало зрозуміти, що Іран не може "закрити двері перед науковими методами створення бомби з раціональних міркувань".

Тепер велике питання полягає в тому, що іранські лідери робитимуть далі. Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у лютому, що, на його думку, Верховний лідер Ірану ще не прийняв рішення про створення ядерної зброї.

.@margbrennan: "Have Iran's leaders made the decision to pursue a nuclear weapon?"

CIA Dir. William Burns: "To the best of our knowledge, we don't believe that the Supreme Leader in Iran has yet made a decision to resume the weaponization program..." pic.twitter.com/b5vnO8TGjs — Face The Nation (@FaceTheNation) February 25, 2023

То що ж думає іранське керівництво? Щоб відповісти на це питання, необхідно звернути увагу на модель прийняття рішень в історії Ірану, яка є критично важливим фактором, який часто ігнорується.

Історія кропітких обговорень

Після революції 1979 року іранські лідери демонструють обережний і повільний підхід до прийняття важливих рішень.

Такий тривалий процес прийняття рішень в Ірані зумовлений занепокоєнням щодо довгострокового виживання режиму, який протягом останніх чотирьох десятиліть бореться з цілою низкою внутрішніх і зовнішніх загроз.

Наприклад, Ісламській Республіці знадобилося вісім років, щоб погодитися на припинення вогню і мирні переговори з Іраком після війни з ним у 1980-х роках.

Окрім того, іранській владі знадобилося десятиліття, щоб бути готовою до серйозних переговорів про ядерну угоду зі США та іншими світовими державами після розкриття ядерної програми країни в 2003 році.

Більше того, хоча Іран вперше запропонував політику "погляду на Схід" в середині 2000-х років за часів тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада, країна почала розробляти серйозну політику в цьому напрямку лише в 2015. Це включає військову співпрацю з Росією в Сирії, а тепер і в Україні, а також довгострокову економічну, військову та безпекову угоду з Китаєм.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Ірану Хосейн Аміраболлахян після переговорів у Росії наприкінці березня. Фото: Yuri Kochetkov/Pool /REUTERS

Однак створення ядерної зброї, безумовно, було б найбільш відповідальним стратегічним рішенням іранського керівництва з часів революції 1979 року.

Що може зробити Захід

Досі повільний процес прийняття рішень в іранському керівництві відігравав значну роль у стримуванні процесу озброєння ядерної програми.

І ця стриманість керівництва може надати західним державам певні можливості, зважаючи на протести, які зараз вирують у країні.

Багатомісячні протести спалахнули після смерті жінки під вартою поліції моралі минулого року, прискоривши падіння легітимності режиму всередині країни і спричинивши нові раунди санкцій з боку міжнародного співтовариства.

Протести в Ірані після смерті 22-річної Махси Аміні. Фото: YASIN AKGUL

Якщо західні країни відмовляться від своєї одержимості відродженням Спільного всеосяжного плану дій і продовжать підтримувати іранський народ у його протестах за допомогою дипломатичного та економічного тиску, це стане потужним сигналом іранським лідерам: загрози існуванню режиму не обмежуються військовими факторами, але й все частіше надходять зсередини країни.

Важливо відзначити, що на тлі протестів іранські офіційні особи та жорстко налаштовані ЗМІ часто підкреслювали, що ядерна угода не мертва, і переговори тривають, хоча більшість з них раніше виступали проти будь-яких угод із Заходом.

Це вказує на те, що Ісламська Республіка не буде готова до ризиків, які може принести припинення ядерних переговорів, а саме — ще більш запеклі протести з боку громадськості, якщо це спричинить чергове економічне потрясіння.

Отже, чим довше баланс сил між іранським народом і урядом залишатиметься неврегульованим, тим менш імовірно, що режим прийме тверде рішення щодо ядерної зброї в найближчій перспективі.

Отже, це надасть Заходу потужний важіль впливу для забезпечення міцнішої та ефективнішої угоди в довгостроковій перспективі.

Амін Наені, аспірант Інституту громадянства та глобалізації імені Альфреда Дікіна, Університет Дікіна