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Китай відхрестився від "безмежної дружби" з росією, — ISW

6 квітня 2023 06:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Китай відхрестився від "безмежної дружби" з росією
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кремлівський диктатор путін намагався зобразити рф як шановану світову державу на тлі заяв Китаю, що відхрестився від "безмежної дружби" Москви та Пекіна.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що 5 квітня путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

Як пояснюють у звіті, там путін намагався зобразити росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу".

Окрім цього, дипломат додав, що Китай не підтримує війну рф проти Україні та не надає Кремлю зброї, підкреслюють в ISW.

"Слова Фу узгоджуються з оцінкою від 21 березня про те, що путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, Валерій Соловей розказав про діагнози путіна. Його лікують новими технологіями та експериментальними ліками з різних країн. Він зазначив, що може стимулювати переворот.

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