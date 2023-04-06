Китай відхрестився від "безмежної дружби" з росією, — ISW

Китай відхрестився від "безмежної дружби" з росією

Кремлівський диктатор путін намагався зобразити рф як шановану світову державу на тлі заяв Китаю, що відхрестився від "безмежної дружби" Москви та Пекіна.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що 5 квітня путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

Як пояснюють у звіті, там путін намагався зобразити росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу".

Окрім цього, дипломат додав, що Китай не підтримує війну рф проти Україні та не надає Кремлю зброї, підкреслюють в ISW.

"Слова Фу узгоджуються з оцінкою від 21 березня про те, що путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, Валерій Соловей розказав про діагнози путіна. Його лікують новими технологіями та експериментальними ліками з різних країн. Він зазначив, що може стимулювати переворот.