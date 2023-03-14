Москвичів налякали безпілотники, які літають над житловими кварталами і підприємствами
Над москвою та московською областю останніми днями помітили багато дронів. Частина з них літала в районі об’єктів нафтової промисловості.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
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Дрони у Підмосков’ї
В останні дні мешканці москви і московської області почали нервуватися через безпілотні апарати, помічені в столичному регіоні країни-агресора.
Уперше, 10 березня, був помічений безпілотник в районі селища Рогове під москвою. Місцеві жителі викликали поліцію, але не знайшли ні дрона, ні його оператора.
Втім, 13 числа він з’явився над Роговим знову.
Москвичі в паніці
Після цього неідентифіковані дрони почали помічати у різних районах москви.
Так, 10 березня один із безпілотників був помічений неподалік однієї з автозаправних станцій на Калузькому шосе.
13-го числа мешканці російської столиці помітили дрон, який летів летів на півдні москви у напрямку нафтопереробного заводу "Газпромнефти".
14 березня дрон був помічений в районі станції метро "Каховська". Поліція встигла затримати операторів дрона, які заявили, що просто знімали нічні вулиці москви для себе. Втім, чоловіків все одно затримали.
Нагадаємо, що у прикордонній з Україною Бєлгородській області регулярно літають безпілотники і трапляються вибухи.
Фото: Pixabay