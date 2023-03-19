Політичні зміни на Близькому Сході

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

В Ізраїлі розгорається боротьба між світським та релігійним. Тим часом Саудівська Аравія та Іран відновлюють відносини. Політична ситуація на Близькому Сході може значно змінитись — про це пише професор досліджень миру Бредфордського університету Пол Роджерс. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Близький Схід: останні події можуть переписати політичну карту, але багато чого залежатиме від Ізраїлю

Після подій останніх двох тижнів дві політичні зміни на державному рівні на Близькому Сході, ймовірно, разом матимуть значний вплив на стабільність у регіоні.

10 березня в угоді, підписаній у Пекіні за посередництва Китаю, Саудівська Аравія та Іран домовилися відновити дипломатичні відносини і відкрити посольства після семирічної перерви. Хоча до завершення таких конфліктів, як запекла війна в Ємені, ще далеко, це є позитивним зрушенням.

Підписання угоди в Пекіні. Фото: REUTERS

Минулого тижня близькосхідний кореспондент Майкл Спенсер у своїй статті в "Таймс" розкрив план країн Перської затоки відновити відносини з режимом Асада в Сирії.

Якщо ця стаття відповідає дійсності, наслідки цих двох подій для близькосхідної політики будуть суттєвими — не в останню чергу через нещодавні соціальні та політичні події в Ізраїлі й Ірані.

Арабська розрядка напруження

Суть статті в Times полягала в тому, що деякі арабські держави хочуть нормалізувати відносини з Дамаском — навіть якщо проти цього виступають США та їхні західні союзники. Це має передбачати послаблення санкцій і більшу регіональну економічну інтеграцію.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі та президент Сирії Башар Асад. Фото: REUTERS

Це також означатиме повернення Сирії до Ліги арабських держав, з якої вона була виключена з 2012 року після жорстокого придушення протестувальників Арабської весни. Цей крок підтримується Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) і разом із саудівсько-іранською угодою може змінити баланс сил у регіоні.

Перші ознаки вказують на те, що бенефіціарами обох подій стануть Китай і окремі регіональні автократії, що беруть участь у них. Пекін отримає вигоду, взявши на себе ключову роль у сприянні угоді, тим самим підвищивши власний статус на ісламському Близькому Сході та в Північній Африці.

росія також може отримати вигоду, хоча і не таку пряму. Протягом останнього десятиліття вона ретельно розвивала свої військові зв'язки з Сирією, починаючи з невеликої військово-морської бази в Тартусі, яка має потенціал дати росії тепловодний середземноморський порт. Порт в Тартусі перебуває в процесі значного розширення, що включає будівництво нового плавучого дока для ремонту кораблів.

російський корабель в Середземному морі. Фото: Wikimedia commons

росія також давно використовує авіабазу сирійських ВПС Хмеймім і нещодавно подовжила одну зі злітно-посадкових смуг. Зараз ця база є чимось на зразок військово-транспортного вузла для зв'язку з Лівією і державами, розташованими далі на південь через Сахель. москва також підтримує тісні військові зв'язки з Іраном, які наразі приносять свої плоди у вигляді постачання озброєних безпілотників для війни в Україні.

Ядерна угода

Якщо і Китай, і росія виграють від ймовірних змін, то як бути з іншою ключовою державою регіону — Ізраїлем? Відповідь уряду Нетаньяху на нові обставини значною мірою залежатиме від статусу нині недійсної іранської ядерної угоди.

Беньямін Нетаньяху. Фото: Gil Cohen-Magen/Pool/REUTERS

Нещодавній період напруженості був послаблений завдяки швидкій дипломатії голови Міжнародного агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі минулого місяця. Згодом заговорили про прорив у питаннях верифікації та моніторингу. На сьогодні можливість кризи зменшилася, але не зникла.

Після років поступового прогресу за часів Барака Обами в Білому домі в липні 2014 року було досягнуто 15-річної угоди, яка обмежила б ядерні амбіції Ірану в обмін на послаблення санкцій. Спільний всеосяжний план дій (СВПД) підписали Іран, США, Китай, Франція, росія, Німеччина та Велика Британія. Угода набула чинності у 2015 році.

Ізраїльському уряду, який з великою підозрою ставився до Ірану, ця угода від самого початку не подобалася. Згодом занепокоєння Ізраїлю частково розвіяв Дональд Трамп, який відмовився від договору і посилив режим санкцій у 2018 році. Відтоді Іран вважає себе вільним від обмежень, але послаблює їх по краях, а не відмовляється від них повністю.

Нинішній господар Білого дому Джо Байден досі уникав різкого засудження дій Ірану. На відміну від ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Але зараз на підхід уряду Нетаньяху також впливають глибокі політичні та соціальні заворушення, які наразі охопили сам Ізраїль. Це пов'язано з поєднанням довготривалого поділу між світським і релігійним.

Світські ізраїльтяни, як правило, хочуть, щоб судова влада країни мала певну владу над законодавчим органом Кнесету через Верховний суд — не в останню чергу в питаннях прав людини.

Протести в Тель-Авіві 14 березня. Фото: REUTERS/Nir Elias

Єврейські релігійні партії, з іншого боку, здебільшого хочуть, щоб ці повноваження підпорядковувалися вищому релігійному авторитету і здійснювалися через Кнесет. Більшість Нетаньяху наразі залежить від підтримки його ультрарелігійних союзників по коаліції. І в цьому полягає проблема.

Хоча пропозиції Нетаньяху щодо обмеження повноважень судової влади можуть бути популярними серед його ультраправих колег по парламенту, вони спричинили запеклий опір, і на вулиці вийшли сотні тисяч протестувальників. Особливо важливим є те, що цей опір поширюється на збройні сили, і багато найдосвідченіших пілотів ізраїльських ВПС приєдналися до протестів.

Традиційно, підозри щодо Тегерана в Ізраїлі поширені по всьому політичному спектру. Це пов'язано з уявленням Ізраїлю про себе як про бастіон ліберальної демократії західного зразка в морі ісламської автократії. Але зараз релігійний вимір ізраїльської політики, що набирає обертів — і стає все більш екстремальним — виводить це занепокоєння щодо реальних ядерних намірів Ірану на ще більший рівень.

Ізраїлю, можливо, вдалося зміцнити економічні зв'язки з деякими багатими на нафту і газ державами Перської затоки, але він далеко не впевнений, що політична відлига між Іраном і Саудівською Аравією матиме якийсь вплив на ядерні наміри Ірану.

У цьому він, мабуть, правий. Тегеран не дуже вірить у стабільність підходу США до СВПД після того, що сталося за часів Трампа. Отже, хоча багато хто може вітати події останніх двох тижнів, принаймні в питання ядерної угоди мало що змінилося.

Пол Роджерс, професор досліджень миру, Бредфордський університет