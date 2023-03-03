Народжуваність у рф досягне історичного мінімуму 2023 року: деталі

Народження дітей у рф

Демографи в рф передбачають, що в 2023 році кількість народжень дітей знизиться на 8-10%, що буде гіршим показником за весь пострадянський час. Зниження народжуваності пов'язують із кількома негативними чинниками, такими як мобілізація та масовий від'їзд громадян за кордон, а також падіння доходів населення.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Народжуваність дітей

Демограф Олексій Ракша уточнює, що очікує від 1,17 до 1,2 мільйона народжень дітей у 2023 році, що суттєво нижче, ніж показник у 2022 році, який становив 1,306 мільйона дітей.

Такий показник народжуваності буде найнижчим за час після розпаду СРСР. Раніше гіршим роком був 1999, коли було зареєстровано 1,215 мільйона народжень. Однак дані щодо Чечні та Криму не були включені в цей показник, і при врахуванні цих даних загальна кількість народжень склала б не менше 1,25 мільйона.

Окрім зниження числа народжень, демограф Олексій Ракша також прогнозує зниження коефіцієнта сумарної народжуваності. Цей коефіцієнт характеризує середній рівень народжуваності однією жінку дітородного віку цього року. Очікується, що коефіцієнт знизиться з 1,45 у 2022 році до 1,33-1,38 у 2023 році.

Таким чином, зниження народжуваності в рф у 2023 пов'язане з негативними факторами, які впливають на доходи населення і викликають масовий від'їзд за кордон. Цей показник стане найгіршим за весь пострадянський час і може спричинити серйозні наслідки для демографічної ситуації в країні в майбутньому.

Нагадаємо, що в росії і в окупованому Криму є табори, де з українськими дітьми від чотирьох місяців до 17 років займаються ідеологічним перевихованням та русифікацією. З 24 лютого 2022 року до цих таборів потрапили понад 6 тисяч українських дітей та підлітків.