Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У США поліцейські забили до смерті темношкірого: на вулиці вийшли протестувальники arrow

У США поліцейські забили до смерті темношкірого: на вулиці вийшли протестувальники

29 січня 2023 15:20
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У США поліцейські забили до смерті темношкірого, почалися протести
Поліція проводить розслідування інциденту
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У США на початку січня правоохоронці до смерті побили темношкірого чоловіка. Внаслідок інциденту почалися протести, а поліцейські взялися розслідувати вбивство.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Побиття Тайра Ніколса

Інцидент стався вночі 7 січня в американському місті Мемфіс, штат Теннессі. Правоохоронці зупинили авто на зупинці, за кермом якого був 29-річний Тайр Ніколс, нібито за "необережне водіння". Згодом поліцейські заявили, що порушень не було. Поліція Мемфіса опублікувала відео побиття Ніколса з нагрудних камер правоохоронців, а також з камер відеоспостереження.

На кадрах видно, що правоохоронці намагалися затримати чоловіка біля його автівки, однак він втік. Його схопили на перехресті та почали бити палицями, кулаками та ногами. На відео чути, як він кликав маму, оскільки інцидент стався неподалік її будинку.

Коли Ніколс був майже без свідомості та у наручниках, поліцейські всадили його, схиливши біля машини. Медики не прибули на місце події протягом 20 хвилин. Чоловіка доставили до лікарні лише через годину після побиття. Він помер через три дні. Згідно з результатами розтину, смерть настала через "великий крововилив, викликаний сильним побиттям".

Тайр Ніколс
Тайр Ніколс / Фото: twitter.com/CedricSCAL

Що відомо про поліцейських

Правоохоронці, які побили Тайра Ніколса, теж були темношкірими. Тадарріуса Біна, Деметріуса Хейлі, Десмонда Міллса, Емміта Мартіна і Джастіна Сміт звільнили минулого тижня. Поліція Мемфіса проводить розслідування інциденту. Очікується, що 17 лютого поліцейські постануть перед судом.

Відомо також, що усі п’ятеро правоохоронців були членами нині ліквідованого підрозділу SCORPION, який був запущений у 2021 році. Він відправляв офіцерів у райони, де поліція відстежувала зростання насильницької злочинності.

поліція
Поліцейські, які затримували Тайра Ніколса / Фото: bbc.com

Протести у США

Після побиття Тайра Ніколса у США почалися протести. Демонстранти пройшли маршем у Нью-Йорку, Атланті, Бостоні, Балтіморі, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та Портленді, а також іншими містами по всій країні в суботу, піднімаючи таблички з його іменем і закликаючи припинити зловживання владою.

У Мемфісі, на імпровізованому меморіалі біля місця, де побили Ніколса, жителька Кіара Хілл висловила своє розчарування та сказала, що район тихий і сімейний.

"Бачити, як розгортаються події, у цій ситуації з Тайром Ніколсом, розриває серце", — сказала Хілл.

Нагадаємо, у сільському будинку в Енох-Сіті в американському штаті Юта знайшли застреленими вісьмох людей. Більшість вбитих — діти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Термінова новина

15:37 У Херсоні вибухи: окупанти влучили у житлові квартали, є загиблі

15:25 Одеса — під захистом ЮНЕСКО: архітекторка пояснила, як це вплине на забудову міста

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

14:39 РФ повертає військову підготовку в шкільну програму, — британська розвідка

Новина з фото

14:29 Українські танкісти прибули до Британії для навчання на Challenger 2

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:19 У Курській області "бавовна": два населені пункти залишились без світла

14:02 "Війна виставляє жорсткі рахунки": на Банковій прокоментували вибухи в Ірані

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

13:56 Представник Далай-лами у рф залишив свою посаду через висловлювання проти війни в Україні

13:32 Можна без паспорта: Укрпошта змінила правила отримання посилок

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

Новина з відео

22:44 "Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників

Новина з відео

22:00 "Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Новина з відео

09:28 Одна з візитівок Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

Актуальне по темі

None 29 Січень 15:36

У Херсоні вибухи: окупанти влучили у житлові квартали, є загиблі

None 29 Січень 14:49

Одеса — під захистом ЮНЕСКО: архітекторка пояснила, як це вплине на забудову міста

None 29 Січень 14:52

Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

None 29 Січень 14:55

РФ повертає військову підготовку в шкільну програму, — британська розвідка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB