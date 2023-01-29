У США поліцейські забили до смерті темношкірого, почалися протести

Поліція проводить розслідування інциденту

У США на початку січня правоохоронці до смерті побили темношкірого чоловіка. Внаслідок інциденту почалися протести, а поліцейські взялися розслідувати вбивство.

Про це повідомляє CNN.

Побиття Тайра Ніколса

Інцидент стався вночі 7 січня в американському місті Мемфіс, штат Теннессі. Правоохоронці зупинили авто на зупинці, за кермом якого був 29-річний Тайр Ніколс, нібито за "необережне водіння". Згодом поліцейські заявили, що порушень не було. Поліція Мемфіса опублікувала відео побиття Ніколса з нагрудних камер правоохоронців, а також з камер відеоспостереження.

На кадрах видно, що правоохоронці намагалися затримати чоловіка біля його автівки, однак він втік. Його схопили на перехресті та почали бити палицями, кулаками та ногами. На відео чути, як він кликав маму, оскільки інцидент стався неподалік її будинку.

Коли Ніколс був майже без свідомості та у наручниках, поліцейські всадили його, схиливши біля машини. Медики не прибули на місце події протягом 20 хвилин. Чоловіка доставили до лікарні лише через годину після побиття. Він помер через три дні. Згідно з результатами розтину, смерть настала через "великий крововилив, викликаний сильним побиттям".

Тайр Ніколс / Фото: twitter.com/CedricSCAL

Що відомо про поліцейських

Правоохоронці, які побили Тайра Ніколса, теж були темношкірими. Тадарріуса Біна, Деметріуса Хейлі, Десмонда Міллса, Емміта Мартіна і Джастіна Сміт звільнили минулого тижня. Поліція Мемфіса проводить розслідування інциденту. Очікується, що 17 лютого поліцейські постануть перед судом.

Відомо також, що усі п’ятеро правоохоронців були членами нині ліквідованого підрозділу SCORPION, який був запущений у 2021 році. Він відправляв офіцерів у райони, де поліція відстежувала зростання насильницької злочинності.

Поліцейські, які затримували Тайра Ніколса / Фото: bbc.com

Протести у США

Після побиття Тайра Ніколса у США почалися протести. Демонстранти пройшли маршем у Нью-Йорку, Атланті, Бостоні, Балтіморі, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та Портленді, а також іншими містами по всій країні в суботу, піднімаючи таблички з його іменем і закликаючи припинити зловживання владою.

У Мемфісі, на імпровізованому меморіалі біля місця, де побили Ніколса, жителька Кіара Хілл висловила своє розчарування та сказала, що район тихий і сімейний.

"Бачити, як розгортаються події, у цій ситуації з Тайром Ніколсом, розриває серце", — сказала Хілл.

Нагадаємо, у сільському будинку в Енох-Сіті в американському штаті Юта знайшли застреленими вісьмох людей. Більшість вбитих — діти.