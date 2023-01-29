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Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

29 січня 2023 19:26
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді
Чоловік повторив трюк на іспанському шоу талантів
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Житель штату Флорида (США) 25-річний Веслі Вільямс, відомий як "чудо на одному колесі", підняв мистецтво їзди на одноколісному велосипеді на безпрецедентно нові висоти. Він побудував і успішно проїхався на одноколісному велосипеді, висота якого 9,71 м.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

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Деталі

Веслі побив власний рекорд трохи більше ніж через рік після того, як зламав спину під час півфіналу "Іспанія має талант 2021". Під час виступу моноколесо чоловіка вийшло з ладу, внаслідок чого він впав на підлогу з понад восьми метрів.

Він отримав надзвичайно важкі травми, які вимагали п'яти операцій, двох металевих пластин, 35 гвинтів і 83 швів. Пізніше Веслі розповів, що інцидент ледь не паралізував його.

Через два місяці після нещасного випадку він поділився у своєму Instagram, що ходив в ортопедичних черевиках за допомогою ходунків, "набагато випереджаючи будь-які прогнози лікарів".

Після тривалого відновлення чоловік продовжив свою справу. Він повернувся на сцену шоу "Іспанія має талант", щоб закінчити те, що розпочав. Веслі проїхався на одноколісному велосипеді заввишки 9,71 м, однак був прив'язаний до ременів. Чоловік зазначив, що попри серйозні травми немає нічого неможливого.

рекорд

рекорд

Нині Веслі бере участь у 45-му Міжнародному фестивалі цирку Монте-Карло, де виступає з іншими відомими артистами.

"Це мрія кожного циркового артиста. У дитинстві я часто говорив своїй мамі: "Мамо, ти думаєш, чи зможу я одного разу виступити в Монте-Карло?". Тепер мій час настав, і я готовий віддати все, що маю. Я все своє життя чекав цього моменту!" — сказав Веслі.

Нагадаємо, найшвидший у світі квадрокоптер потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Також ми писали, що брати з Данії потрапили в Книгу рекордів Гіннеса завдяки покемонам.

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