Польща планує скоротити імпорт російської нафти більш ніж вдвічі

Зменшення обсягу планується вже цього місяця

Цього місяця Польща планує більш ніж удвічі скоротити імпорт російської сирої нафти через нафтопровід "Дружба". Країна розриває угоди з москвою.

Про це пише Bloomberg.

Деталі

Згідно з даними двох обізнаних у цьому питанні людей, які побажали залишитися неназваними, у лютому обсяг потоку запланований на рівні близько 220 000 тонн — приблизно 58 000 барелів на день — що нижче порівняно з 500 000 тонн у січні.

Контрольований державою польський нафтопереробний завод PKN Orlen вирішив не продовжувати контракт з російським нафтовим гігантом ПАТ "Роснафта", який закінчився минулого місяця. Інший контракт з ПАТ "Татнафта" все ще діє.

У той час як російські трубопровідні потоки звільнені від заборони на імпорт Європейського Союзу, яка набула чинності 5 грудня, Польща та Німеччина пообіцяли, що припинять закупівлі у росії до кінця 2022 року на знак засудження російського вторгнення в Україну.

Польські офіційні особи відзначали, що країні можуть знадобитися санкції ЄС, щоб зупинити імпорт по трубопроводу. Запити польських споживачів на цей рік склали 3 млн тонн сирої нафти, повідомив наприкінці 2022 року голова російського нафтопровідного оператора ПАТ "Татнафта" Микола Токарєв.

Нагадаємо, експерти спрогнозували втрати в економіці росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого