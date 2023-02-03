Польща планує скоротити імпорт російської нафти більш ніж вдвічі
Цього місяця Польща планує більш ніж удвічі скоротити імпорт російської сирої нафти через нафтопровід "Дружба". Країна розриває угоди з москвою.
Про це пише Bloomberg.
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Згідно з даними двох обізнаних у цьому питанні людей, які побажали залишитися неназваними, у лютому обсяг потоку запланований на рівні близько 220 000 тонн — приблизно 58 000 барелів на день — що нижче порівняно з 500 000 тонн у січні.
Контрольований державою польський нафтопереробний завод PKN Orlen вирішив не продовжувати контракт з російським нафтовим гігантом ПАТ "Роснафта", який закінчився минулого місяця. Інший контракт з ПАТ "Татнафта" все ще діє.
У той час як російські трубопровідні потоки звільнені від заборони на імпорт Європейського Союзу, яка набула чинності 5 грудня, Польща та Німеччина пообіцяли, що припинять закупівлі у росії до кінця 2022 року на знак засудження російського вторгнення в Україну.
Польські офіційні особи відзначали, що країні можуть знадобитися санкції ЄС, щоб зупинити імпорт по трубопроводу. Запити польських споживачів на цей рік склали 3 млн тонн сирої нафти, повідомив наприкінці 2022 року голова російського нафтопровідного оператора ПАТ "Татнафта" Микола Токарєв.
Нагадаємо, експерти спрогнозували втрати в економіці росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого