Обвал будинку в Тульській області

У Тульській області росії обвалився житловий будинок. Попередньо це сталося через вибух газу.

Про це повідомляє Риа Новини.

Обвал житлового будинку

"Пожежники врятували дитину з будинку, який постраждав під час вибуху газу в Тульській області", — йдеться в повідомленні.

Тим часом інше російське ЗМІ повідомляє, що на цей час відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих поки невідома — рятувальники та очевидці намагаються дістати людей, що вижили з-під завалів.

"За словами мешканців, перед вибухом у будинку на четвертому поверсі виразно пахло газом. Мешканці викликали газову службу, але вибух стався раніше, ніж приїхали фахівці", — йдеться у повідомленні.

Пізніше те саме видання повідомило, що кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб. А після цього надійшло ще одне повідомлення, що загиблих четверо, п'ятьох врятували ще двоє залишаються під завалами.

Нагадаємо, що вчора у рф також було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 "прильотів" та повідомляли про проблеми зі світлом. "Бавовна" сталася у селищі Червоножовтневе Глушківського району Курської області.

До речі, вранці 26 грудня минулого року російські міста-супутники Саратов та Енгельс почули потужні вибухи. За інформацією російських ЗМІ, "бавовна" сталася в районі аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.

Слід зазначити, що це вже не перші вибухи на цьому аеродромі. На початку грудня на ньому також стався вибух, внаслідок якого пошкодження отримали два бомбардувальники Ту-95. Міністерство оборони росії тоді заявило, що інцидент стався через український безпілотник.