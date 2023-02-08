У рф слідкують за повідомленнями в Інтернеті про стан здоров'я путіна

Всі дані про стан російського диктатора вносять до таблиці

Роскомнагляд щодня відстежує пости в Інтернеті про здоров'я володимира путіна. Всі знайдені публікації збираються в таблиці.

Про це повідомляє портал "Агентство", посилаючись на білоруських хакерів "Кіберпартизани".

Деталі

Серед оприлюднених хакерами внутрішніх документів Роскомнагляду, "Агентство" знайшло кілька десятків таблиць з однаковим заголовком "критичний стан здоров'я Президента рф в.в. путіна". Документи були створені з квітня по жовтень 2022 року.

Кожен моніторинг представляє з себе таблицю Excel, яка містить пости про здоров'я президента за одну добу. Один огляд включає від 50 до 1 400 постів і коментарів в соцмережах з посиланнями. Більшість публікацій були зроблені в "Одноклассниках"," ВКонтакте" і Telegram. Частина повідомлень, включених в моніторинг, не мають відношення до здоров'я російського диктатора, це переказ його заяв на тему медицини або вручення нагород лікарям.

Кількість публікацій в моніторингу сильно залежить від новинної повістки. Обговорення хвороб президента зазвичай активізується після повідомлень великих ЗМІ або популярних блогерів на цю тему. Наприклад, 27 квітня зі 153 повідомлень моніторингу 9 постів присвячені тому, що путін "кульгав і гримасував" на зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Про це після зустрічі писала газета The Sun.

Моніторинг, складений 22 травня 2022 року, налічує 594 повідомлення. Майже всі пости про те, що "у путіна рак". В основному це посилання на інтерв'ю, яке дав політолог Валерій Соловей, який стверджував, що президент страждає на онкологію.

Рак у путіна — практично єдина тема моніторингу від 1 червня, який складається з 1 360 повідомлень. Близько половини з них — посилання на відео в YouTube-каналі "Обманутый россиянин" в якому обговорюється ця тема.

Крім того, в жовтневих звітах Головного радіочастотного центру (ГРЧЦ) була інформація, що путін страждає на шизофренію. У моніторингах від 9 і 15 Жовтня зустрічаються 3 і 5 постів про деменцію у російського президента.

Нагадаємо, в українській розвідці переконані, що путін хворий на рак і помре дуже швидко. Втім, очільник відомства Кирило Буданов вважає, що станеться це вже після перемоги України у війні з росією.