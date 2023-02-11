У Бразилії блискавка влучила в статую Христа-Спасителя: видовищні фото
У Бразилії вчора, 10 лютого, блискавка влучила у 39-метрову статую Христа-Спасителя. Явище встигли зафіксувати.
Кадри з влучання блискавки у статую Христа-Спасителя опублікував фотограф Фернандо Брага в Instagram.
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На кадрах видно, як блискавка влучає прямо у статую Христа-Спасителя.
Нагадаємо, науковці вперше продемонстрували роботу потужного лазера, який може змінити шлях блискавки у небі. Дослідники кажуть, що це свого роду високотехнологічний "молот Тора".
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