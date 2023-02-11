Вперше за 35 років на кордоні Туреччини з Вірменією відкрили пункт пропуску для доправлення гумдопомоги

Аліканський прикордонний пункт востаннє використовувався під час землетрусу у Вірменії / Фото: Anadolu Agency

До Туреччини продовжує надходити допомога з сусідніх країн через землетруси, які називають "катастрофою століття" і торкнулися 10 провінцій. Вперше за 35 років на кордоні Туреччини з Вірменією відкрили пункт пропуску для доправлення гуманітарних вантажів.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

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П’ять вантажівок із гуманітарною допомогою з Вірменії перетнули кордон через пункт пропуску Алікан у провінції Ігдір на сході Туреччини.

Спеціальний представник Туреччини з обговорення кроків для нормалізації відносин із Вірменією Сердар Кіліч подякував керівництву зовнішньополітичного відомства Вірменії за допомогу.

Аліканський прикордонний пункт востаннє використовувався під час землетрусу у Вірменії. Тоді Туреччина надсилала до постраждалих районів допомогу.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.