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Німеччина не буде проводити ексгумацію 200 військових, які загинули в тунелі у Франції 115 років тому

12 лютого 2023 01:53
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Німеччина не буде проводити ексгумацію 200 військових, які загинули в тунелі у Франції 115 років тому
Тунель Вінтерберг у Франції
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Німеччина відмовилася від ексгумації та перепоховання понад 200 своїх військових, які загинули внаслідок обвалу тунелю на північному сході Франції під час Першої світової війни. Водночас французька сторона дозволила створити меморіал на цьому місці.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

Рішення про відмову від ексгумації оголосила німецька держкомісія з питань поховань та французька сторона 10 лютого.

Що відомо

Понад 200 німецьких військових назавжди залишились під завалами тунелю Вінтерберг у травні 1917 року під час жорстоких боїв довкола Шмен де Дам, північніше Реймса.

Тунель Вінтерберга — це велика інженерна споруда. Її довжина 300 м, а глибина — близько 20 м. Вона вигадана німецьким командуванням для того, аби війська мали безпечне сполучення між "нулем" та найближчим тилом, а також менше потерпали від артилерії ворога.  

Французька сторона вичислила координати входу до тунелю та влучно поцілила туди з артилерії. Його завалило, а розташовані внизу боєприпаси почали вибухати, при цьому ділянку і далі накривали артилерійським вогнем. З понад 200 людей вижило лише троє.

Після Першої світової війни про цей інцидент забули. З часом почалися спроби розшукати місця входу до тунелю. У 2020-му році група істориків-аматорів їх знайшла.

У 2021-2022 роках Франція та Німеччина намагалися провести розкопки з метою ексгумації солдатів, щоб поховати їх. Однак згодом від роботи відмовились.

За словами речниці німецької держкомісії з питань поховань, дістатися до останків в умовах місцевих ґрунтів виявилося дуже складно. Водночас були ризики через нерозірвані боєприпаси. 

Пошукова команда кілька разів спробували відкрити тунель та просунулася на понад 60 метрів. Однак у тій зоні решток загиблих солдатів не виявили.

Нагадаємо, прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл двох мешканців смт Велика Олександрівка Херсонської області. Вони загинули від рук окупантів. 

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