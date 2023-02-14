НАТО розробляє інструкції на випадок участі держав альянсу у конфлікті високої інтенсивності

Міністри оборони країн НАТО цього тижня підпишуть нові політичні керівні принципи

Країни НАТО розробляють інструкції на випадок участі держав альянсу у конфлікті високої інтенсивності. Мова йде про застосування Статті 5 про взаємозахист або на випадок військових дій за межами цієї статті.

Про це пише Bloomberg.

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Міністри оборони країн НАТО на засідання у Брюсселі цього тижня підпишуть нові політичні керівні принципи. У них будуть викладені інвестиційні вимоги до підготовки членів альянсу до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

Як стверджують джерела, у секретному документі будуть сплановані шляхи для одночасної участі держав НАТО у конфлікті високої інтенсивності, так званому конфлікті за Статтею 5, у якому союзникам доведеться захищати один одного, а також на випадок військових подій за межами дії Статті 5.

Варто зазначити, Стаття 5 — це положення НАТО про взаємну оборону, що передбачає захист усіма союзниками однієї держави-члена, якщо вона зазнала нападу.

Високопоставлений чиновник НАТО каже, що членам альянсу буде запропоновано переорієнтувати інвестиції на сили і засоби, необхідні для колективної оборони, такі як більш важкі війська, а також більш потужна протиповітряна і протиракетна оборона.

Крім того, у документі буде наголошено на необхідності збільшення інвестицій в цифрову модернізацію і на необхідності комплексного використання даних, отриманих від збройних сил. Після ухвалення керівних принципів військове командування НАТО протягом наступних місяців детально розробить вимоги для кожного члена Альянсу.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що через рік війни володимир путін не готується до миру. Ба більше, він розпочинає нові наступальні дії.