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Президент Світового банку наприкінці червня піде у відставку, — Bloomberg

15 лютого 2023 23:51
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
ЗМІ пишуть, що президент Світового банку наприкінці червня піде у відставку
Президент Світового банку Девід Малпас / Фото: REUTERS/Andrew Kelly
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент Світового банку Девід Малпас планує залишити свою посаду наприкінці червня. Це дасть адміністрації Байдена можливість вибрати когось для реалізації своєї мети по реорганізації глобального кредитного розвитку, щоб більше зосередитися на боротьбі зі зміною клімату.

Про це пише Bloomberg.

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Деталі

"Я проінформував Правління про свій намір залишити свою посаду президента Групи Світового банку до кінця нашого фінансового року. Я дуже задоволений прогресом у наших основних робочих потоках, включаючи пакет реагування на глобальну кризу та дорожню карту розвитку, і вважаю, що наступні кілька місяців дадуть гарну можливість для плавної зміни керівництва", — йдеться в заяві Малпаса, яку оприлюднили журналісти.

Дострокова відставка, ймовірно, відбудеться приблизно за рік до офіційного закінчення терміну повноважень президента, 30 червня. Наразі причина такого рішення невідома.

Нагадаємо, очільниця уряду Молдови Наталія Гаврилиця подала заяву про звільнення. Згідно з конституцією, тепер у відставку йде увесь уряд країни.

Також ми писали, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді. Чиновник зазначив, що про це його попросив Президент Володимир Зеленський.

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