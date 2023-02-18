У Болгарії виявили кинуту вантажівку з 18 мертвими мігрантами

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Болгарська поліція виявила кинуту вантажівку з афганськими мігрантами. У кузові знайшли тіла 18 людей, включно з дитиною.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними МВС Болгарії, автомобіль перевозив деревину та нелегальних мігрантів, які були заховані усередині. Міністр охорони здоров'я Асен Меджидієв повідомив, що 34 людини, серед яких п'ятеро дітей, були доставлені до лікарень у Софії. Деякі з них перебувають у тяжкому стані.

"Тим, хто був замкнений у цій вантажівці, не вистачало кисню. Вони мерзли, не їли кілька днів, відчували гостру спрагу", — розповів Меджидієв.

Болгарська поліція заарештувала чотирьох осіб після того, як вони знайшли тіла 18 мертвих мігрантів.

Нагадаємо, у сільському будинку в Енох-Сіті в американському штаті Юта знайшли застреленими вісьмох людей. Більшість вбитих — діти.

Також ми писали, що американка під час героїнової ломки вбила власну дитину. Вона стверджувала, що герой мультфільму Губка Боб наказав їй вбити дитину, інакше вб'ють її. Тому жінка загорнула тіло дитини в постільну білизну і викинула на смітник.