Ізраїль завдав авіаудару по центру Дамаску: 15 людей загинули

Ізраїль завдав авіаудару по центру Дамаска: 15 людей загинули
Ізраїль завдав авіаудару по зоні суворої безпеки сирійської столиці Дамаска. Внаслідок атаки загинуло до 15 осіб.
Про це повідомляє The Guardian.
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Цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі, де багатоповерхові будинки охорони розташовані в житлових районах.
Військовий представник Ізраїлю відмовився від коментарів. Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини заявила, що в результаті авіаудару загинуло 15 людей, зокрема цивільні.
Поки невідомо, чи був удар спрямований проти конкретної людини.
Ізраїль протягом кількох років бив по спонсорованих Іраном постачаннях зброї та місцях дислокації персоналу в Сирії.
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