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Ізраїль завдав авіаудару по зоні суворої безпеки сирійської столиці Дамаска. Внаслідок атаки загинуло до 15 осіб.

Про це повідомляє The Guardian.

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Цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі, де багатоповерхові будинки охорони розташовані в житлових районах.

Військовий представник Ізраїлю відмовився від коментарів. Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини заявила, що в результаті авіаудару загинуло 15 людей, зокрема цивільні.

Поки невідомо, чи був удар спрямований проти конкретної людини.

Ізраїль протягом кількох років бив по спонсорованих Іраном постачаннях зброї та місцях дислокації персоналу в Сирії.

Нагадаємо, російські загарбники мріють втекти на війну в Сирію з пекла, яке їм влаштовують українські захисники. Окупант скаржився своїй дружині на те, що, маючи досвід участі у сирійській війні, він не отримав легкої перемоги в Україні.

Також ми писали, що Сирія у 2022 році різко наростила імпорт пшениці з окупованого росією Криму. Обсяг збіжжя, який відправляють із Севастопольського порту, підвищився у 17 разів.