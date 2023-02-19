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Ізраїль завдав авіаудару по центру Дамаска: 15 людей загинули

19 лютого 2023 08:54
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль завдав авіаудару по центру Дамаску: 15 людей загинули
Фото: Yamam Al Shaar/Reuters
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ізраїль завдав авіаудару по зоні суворої безпеки сирійської столиці Дамаска. Внаслідок атаки загинуло до 15 осіб.

Про це повідомляє The Guardian.

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Деталі

Цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі, де багатоповерхові будинки охорони розташовані в житлових районах.

Військовий представник Ізраїлю відмовився від коментарів. Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини заявила, що в результаті авіаудару загинуло 15 людей, зокрема цивільні.

Поки невідомо, чи був удар спрямований проти конкретної людини. 

Ізраїль протягом кількох років бив по спонсорованих Іраном постачаннях зброї та місцях дислокації персоналу в Сирії.

Нагадаємо, російські загарбники мріють втекти на війну в Сирію з пекла, яке їм влаштовують українські захисники. Окупант скаржився своїй дружині на те, що, маючи досвід участі у сирійській війні, він не отримав легкої перемоги в Україні.

Також ми писали, що Сирія у 2022 році різко наростила імпорт пшениці з окупованого росією Криму. Обсяг збіжжя, який відправляють із Севастопольського порту, підвищився у 17 разів.

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