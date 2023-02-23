​​​​​​​По Ізраїлю було завдано ракетного удару: деталі

Палестинці із Сектора Газа обстріляли південь Ізраїлю

З Сектора Газа в південну частину Ізраїлю були запущені шість ракет. П’ять із них збила ізраїльська система ППО, шоста ракета упала на відкритій місцевості.

Про це повідомило міністерство оборони цієї близькосхідної країни.

Удар по Ізраїлю

По південній частині Ізраїлю було завдано ракетного удару.

Відомо про шість ракет, які були запущені по ізраїльській території з Сектора Газа, який контролюється палестинською адміністрацією.

Наслідки удару

П’ять із шести ракет збила система протиповітряної оборони Ізраїля.

Шоста ракета упала на відкритій місцевості. Про загиблих чи постраждалих внаслідок падіння цієї ракети не повідомляється.

Нагадаємо, що на початку листопада ізраїльські війська завдали ударів по сектору Газа. У такий спосіб військовослужбовці відповіли на ракетний обстріл бойовиків ХАМАС.

Ізраїльські літаки завдали удару підземному військовому об'єкту в центральній частині сектора Газа, який є місцем розробки та виробництва ракет для терористичної організації ХАМАС. Це були перші дії військових із початку серпня 2022 року. Тоді військові Ізраїлю провели операцію "Світанок" проти радикального руху "Ісламський джихад" у секторі Газа.

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