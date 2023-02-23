Ізраїль знищив трьох палестинських терористів: влада автономії говорить про 11 убитих цивільних

У місті Наблус армія Ізраїлю провела антитерористичну операцію

На Західному березі річки Йордан ізраїльські військові провели операцію зі знищення палестинських терористів. Влада автономії заявляє про жертви серед мирного населення, а терористична організація "Левине лігво" підтвердила втрати серед своїх членів.

Про це повідомляє видання BBC.

Ізраїльська спецоперація

Армія Ізраїлю провела антитерористичну операцію у місті Наблус, в Палестинській автономії на Західному березі річки Йордан.

Ізраїльські військові зазначили, що знищили трьох терористів, які сховалися у одному із будинків і відмовилися здаватися.

Палестинська позиція

Міністерство охорони здоров’я Палестини заявило про те, що ізраїлтяни убили 11 осіб.

Серед них — 16-річний підліток і 61-річний чоловік.

Заява терористів

Палестинська мілітарна група "Арін аль-Асуд" (“Левине лігво”) заявило на своєму Telegram-каналі, що під час ізраїльського рейду було знищено членів цієї терористичної організації.

Йдеться про щонайменше шістьох представників "Левиного лігва".

Нагадаємо, що сьогодні із Сектора Газа в південну частину Ізраїлю були запущені шість ракет. П’ять із них збила ізраїльська система ППО, шоста ракета упала на відкритій місцевості.

Фото: Telegram-канал "Левиного лігва"