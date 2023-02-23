Ізраїль знищив трьох палестинських терористів: влада автономії говорить про 11 убитих цивільних
На Західному березі річки Йордан ізраїльські військові провели операцію зі знищення палестинських терористів. Влада автономії заявляє про жертви серед мирного населення, а терористична організація "Левине лігво" підтвердила втрати серед своїх членів.
Про це повідомляє видання BBC.
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Ізраїльська спецоперація
Армія Ізраїлю провела антитерористичну операцію у місті Наблус, в Палестинській автономії на Західному березі річки Йордан.
Ізраїльські військові зазначили, що знищили трьох терористів, які сховалися у одному із будинків і відмовилися здаватися.
Палестинська позиція
Міністерство охорони здоров’я Палестини заявило про те, що ізраїлтяни убили 11 осіб.
Серед них — 16-річний підліток і 61-річний чоловік.
Заява терористів
Палестинська мілітарна група "Арін аль-Асуд" (“Левине лігво”) заявило на своєму Telegram-каналі, що під час ізраїльського рейду було знищено членів цієї терористичної організації.
Йдеться про щонайменше шістьох представників "Левиного лігва".
Нагадаємо, що сьогодні із Сектора Газа в південну частину Ізраїлю були запущені шість ракет. П’ять із них збила ізраїльська система ППО, шоста ракета упала на відкритій місцевості.
Фото: Telegram-канал "Левиного лігва"