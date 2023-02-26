В Індії вантажівка спровокувала масштабну ДТП: загинуло щонайменше 14 людей

В черговій індійській дорожній пригоді загинуло майже півтора десятки людей

В Індії вантажівка з цементом влетіла у три припарковані на узбіччі автобуси. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло щонайменше 14 людей, понад 50 поранені.

Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

ДТП в Індії

У індійському штаті Мадхья-Прадеш сталася масштабна ДТП за участю вантажівки.

Водій автомобіля, який перевозив цемент, не впорався із керуванням після того, як на вантажівці лопнула одна із шин.

Вантажний автомобіль врізався відразу у три автобуси, які були припарковані на узбіччі.

Загиблі і постраждалі

На місці дорожньо-транспортної пригоди загинули вісім осіб.

Ще шість померли під час надання їм першої медичної допомоги.

За інформацією представника поліції штату Мукеша Шрівастави, поранення внаслідок масштабної ДТП отримали 56 осіб.

Статистика ДТП

В Індії щороку відбувається близько пів мільйона дорожньо-транспортних пригод.

В них гине понад 150 тисяч осіб.

Нагадаємо, що в індійському штаті Ассам поліція заарештувала понад дві тисячі чоловіків. Всі вони одружилися з неповнолітніми дівчатами.

Фото: ANI