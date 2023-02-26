Папа Римський отримав у подарунок сіль із Соледара та браслет з "Азовсталі"
Папа Римський Франциск отримав знаковий браслет з "Азовсталі", який став символом української незламності. До того ж йому подарували прапор України та сіль із Соледара.
Про це повідомляє UNITED24.
-
Бред Пітт вперше з'явився зі своєю новою дівчиною на офіційному заході
-
Оповита туманом: Одеса очима фотографа Новини.LIVE
-
Зеленський підписав три укази про нові санкції проти росії
-
У Китаї створили пристрій, який може віддалено передавати поцілунки
-
Вибухи на аеродромі у Білорусі: стали відомі подробиці атаки
-
Артистичне плавання: одеситки привезли три медалі з чемпіонату в Києві
-
Росія за добу завдала 11 авіаударів по Україні, є жертви серед цивільних, — Генштаб
-
Трупи вивозять вантажівками: Генштаб оприлюднив дані про втрати "вагнерівців" біля Бахмута
-
Окупанти обстріляли Херсонську область: поранення дістав один чоловік
-
Штрафів буде більше: коли одеситам чекати змін системи оплати податків
Деталі
"Папа Римський Франциск цілує український прапор, приймає в подарунок сіль із Соледара, перетворену на "Міць", та вдягає на руку браслет з Азовсталі. Російські пропагандисти навісніють. А нам Папа таким подобається значно більше", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.
Також ми писали, Маріупольський пастор та керівник благодійного фонду "Пілігрим" Геннадій Мохненко вручив голові Католицької церкви Франциску картину. На ній зображено Маріупольський драмтеатр, могили та напис "Діти".
Додамо, Папа Римський Франциск заявив, що вважає росію та президента володимира путіна винними у війні проти України. При цьому він назвав українців "народом-мучеником".