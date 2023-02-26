Папа Римський отримав у подарунок сіль із Соледара та браслет з "Азовсталі"

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск отримав знаковий браслет з "Азовсталі", який став символом української незламності. До того ж йому подарували прапор України та сіль із Соледара.

Про це повідомляє UNITED24.

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"Папа Римський Франциск цілує український прапор, приймає в подарунок сіль із Соледара, перетворену на "Міць", та вдягає на руку браслет з Азовсталі. Російські пропагандисти навісніють. А нам Папа таким подобається значно більше", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.

Також ми писали, Маріупольський пастор та керівник благодійного фонду "Пілігрим" Геннадій Мохненко вручив голові Католицької церкви Франциску картину. На ній зображено Маріупольський драмтеатр, могили та напис "Діти".

Додамо, Папа Римський Франциск заявив, що вважає росію та президента володимира путіна винними у війні проти України. При цьому він назвав українців "народом-мучеником".