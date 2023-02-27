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​​​​​​​Казахстан закриває торгове представництво в росії: у чому причина

27 лютого 2023 13:31
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Через 13 років після відкриття Казахстан закрив своє торгове представництво в рф
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Уряд Казахстану ухвалив рішення про закриття торгового представництва на території російської федерації. Такий крок пояснювали оптимізацією роботи державних органів.

Про це йдеться у рішенні уряду Республіки Казахстан.

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Торгові представництва Казахстану в рф

Після проголошення незалежності Казахстан уклав з російською федерацією угоду про взаємне відкриття торгових представництв у обох країнах.

Казахстан відкрив свої торгові представництва у Москві та Казані.

Причини закриття представництв

У кінці лютого 2022 року уряд Республіки Казахстан оголосив про закриття свого торгового представництва на території росії.

В указі казахстанського уряду не вказується причина такого кроку, але раніше міністерство промислової торгівлі Казахстану пояснювали, що хочуть оптимізувати роботу державних органів.

Нагадаємо, що у грудні міністр закордонних справ республіки Мухтар Тлеуберді заявив, що москва й Астана мають тісні економічні зв'язки, тому санкції проти росії, запроваджені через війну в Україні, негативно позначилися на економіці Казахстану.

Він запевнив, що нинішні відносини між Казахстаном і росією продовжуватимуться, але Казахстан "не буде використовувати різні компанії для обходу санкцій".

Фото: Pixabay

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