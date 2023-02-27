Казахстан закриває торгове представництво в росії: у чому причина
Уряд Казахстану ухвалив рішення про закриття торгового представництва на території російської федерації. Такий крок пояснювали оптимізацією роботи державних органів.
Про це йдеться у рішенні уряду Республіки Казахстан.
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Торгові представництва Казахстану в рф
Після проголошення незалежності Казахстан уклав з російською федерацією угоду про взаємне відкриття торгових представництв у обох країнах.
Казахстан відкрив свої торгові представництва у Москві та Казані.
Причини закриття представництв
У кінці лютого 2022 року уряд Республіки Казахстан оголосив про закриття свого торгового представництва на території росії.
В указі казахстанського уряду не вказується причина такого кроку, але раніше міністерство промислової торгівлі Казахстану пояснювали, що хочуть оптимізувати роботу державних органів.
Нагадаємо, що у грудні міністр закордонних справ республіки Мухтар Тлеуберді заявив, що москва й Астана мають тісні економічні зв'язки, тому санкції проти росії, запроваджені через війну в Україні, негативно позначилися на економіці Казахстану.
Він запевнив, що нинішні відносини між Казахстаном і росією продовжуватимуться, але Казахстан "не буде використовувати різні компанії для обходу санкцій".
Фото: Pixabay