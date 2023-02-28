Казахстан спростив легалізацію в країні для російських лікарів і ІТшників

Російські лікарі, інженери та працівники ІТ-сфери можуть отримати посвідку на проживання у Казахстані на 10 років

Казахстанська влада оголосила про спрощення видачі посвідок на проживання в країні фахівцям медичної та ІТ-сфери. Ця норма спрямована перш за все на росіян, які втекли від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба міністерства праці та соціального захисту Республіки Казахстан.

Казахстан спрощує легалізацію іноземців

Мінпраці Казахстану схвалило список професій, власники яких можуть від сьогодні, з 28 лютого, отримувати посвідку на проживання в країні за спрощеною процедурою.

Посвідки, отримані за спрощеною процедурою, будуть дійсні 10 років чи до завершення дії закордонного паспорту іноземця.

ЗМІ пишуть, що ця норма розрахована перш за все на громадян російської федерації, яких після початку часткової мобілізації, оголошеної указом володимира путіна, в’їхало на територію Казахстану понад 200 тисяч.

Які професії потрібні Казахстану

До списку обраних входить 21 професія, в основному, це технічні та медичні спеціальності.

Так, за спрощеною процедурою зможуть отримати посвідку на проживання у Казахстані наступні лікарі:

гематологи;

ендокринологи;

нейрохіруги;

неонатологи;

онкологи.

Також до списку включені інженери та працівники ІТ-спеціальностей, зокрема, архітектори ІТ-інфраструктури та програмного забезпечення.

Нагадаємо, кілька днів тому Казахстан закрив торгове представництво в росії.

Фото: Pixabay