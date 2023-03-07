Суд Іспанії зобов'язав чоловіка виплатити колишній дружині 200 000 євро за 25 років домашньої праці

Подружня пара

Іспанський суд зобов'язав чоловіка виплатити колишній дружині 200 000 євро за 25 років неоплачуваної домашньої праці. Рішення було ухвалено судом південної Андалусії, де жінка подала на чоловіка до суду, стверджуючи, що вона присвятила своє життя турботі про будинок, дітей та чоловіка.

Про це пише Сadenaser.

Суд зобов'язав чоловіка виплатити гроші колишній дружині

Пара мала двох дочок, і їхній шлюб регулювався режимом поділу власності, який дозволяв кожній стороні зберігати своє майно. Внаслідок цього жінка була позбавлена доступу до будь-якого багатства, яке було придбано під час шлюбу.

Суд встановив, що жінка присвятила своє життя роботі по дому, турботі про дітей та чоловіка, і вона мала отримувати оплату за свою працю. Чоловікові було наказано виплатити їй 204 624,86 євро на основі річної мінімальної заробітної плати протягом усього їхнього шлюбу. Крім того, чоловік був зобов'язаний виплачувати їй щомісячну допомогу з догляду за дітьми, одна з яких неповнолітня, а інша старше 18 років.

Жінка повідомила, що її чоловік не дозволяв їй працювати поза домом, хоча він дозволяв їй займатися у спортзалах, якими він володів. Вона також зазначила, що вона присвятила своє життя роботі по дому та наглядала за чоловіком та будинком.

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