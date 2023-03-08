У Мексиці викрали чотирьох американців: двоє згодом були знайдені мертвими
Чотири громадянина США зникли у мексиканському місті Матаморос. Пізніше двох з них знайшли убитими, двоє інших жертв викрадення вижили, отримавши травми і поранення.
Про це повідомляє видання The New York Times.
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Остання поїздка до Мексики
Четверо громадян Сполучених Штатів Америки у п’ятницю, 3 березня, відправилися до Мексики, де через кілька годи були викрадені.
Це сталося, коли вони перебували у місті Матаморос у північній частині Мексики.
Викрадення і убивство
В мережу потрапив відеозапис, на якому видно, які кілька чоловіків викрадають американців і кудись відвозять.
Here’s the alleged video of 4 Americans being dragged in the street by Mexican cartel members and kidnapped— DC_Draino (@DC_Draino) March 6, 2023
Why anybody still travels to Mexico is beyond me
Unless they kneeled during the Nat’l Anthem, Joe Biden won’t care about saving them
pic.twitter.com/DNkPyyGEPn
У вівторок, 7 березня, влада Мексики повідомила, що викрадені американці були знайдені у будинку за містом.
Двоє із чотирьох були убиті, ще два громадянина США вижили. В одного із них виявили вогнепальне поранення в ногу.
Врятованим американцям надали допомогу і передали офіційним особам Сполучених Штатів.
Нагадаємо, у січні невідомі здійснили збройний напад на в'язницю в мексиканському прикордонному місті Хуаре. Внаслідок цього, щонайменше 14 людей загинули, десятки в'язнів втекли.
Фото: Twitter Daily Loud