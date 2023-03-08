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​​​​​​​У Мексиці викрали чотирьох американців: двоє згодом були знайдені мертвими

8 березня 2023 09:04
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Двоє американців загинули у Мексиці, де їх викрали невідомі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Чотири громадянина США зникли у мексиканському місті Матаморос. Пізніше двох з них знайшли убитими, двоє інших жертв викрадення вижили, отримавши травми і поранення.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Остання поїздка до Мексики

Четверо громадян Сполучених Штатів Америки у п’ятницю, 3 березня, відправилися до Мексики, де через кілька годи були викрадені.

Це сталося, коли вони перебували у місті Матаморос у північній частині Мексики.

Викрадення і убивство

В мережу потрапив відеозапис, на якому видно, які кілька чоловіків викрадають американців і кудись відвозять.

У вівторок, 7 березня, влада Мексики повідомила, що викрадені американці були знайдені у будинку за містом.

Двоє із чотирьох були убиті, ще два громадянина США вижили. В одного із них виявили вогнепальне поранення в ногу.

Врятованим американцям надали допомогу і передали офіційним особам Сполучених Штатів. 

Нагадаємо, у січні невідомі здійснили збройний напад на в'язницю в мексиканському прикордонному місті Хуаре. Внаслідок цього, щонайменше 14 людей загинули, десятки в'язнів втекли.

Фото: Twitter Daily Loud

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