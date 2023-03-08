​​​​​​​У Мексиці викрали чотирьох американців: двоє згодом були знайдені мертвими

Двоє американців загинули у Мексиці, де їх викрали невідомі

Чотири громадянина США зникли у мексиканському місті Матаморос. Пізніше двох з них знайшли убитими, двоє інших жертв викрадення вижили, отримавши травми і поранення.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Остання поїздка до Мексики

Четверо громадян Сполучених Штатів Америки у п’ятницю, 3 березня, відправилися до Мексики, де через кілька годи були викрадені.

Це сталося, коли вони перебували у місті Матаморос у північній частині Мексики.

Викрадення і убивство

В мережу потрапив відеозапис, на якому видно, які кілька чоловіків викрадають американців і кудись відвозять.

Here’s the alleged video of 4 Americans being dragged in the street by Mexican cartel members and kidnapped



Why anybody still travels to Mexico is beyond me



Unless they kneeled during the Nat’l Anthem, Joe Biden won’t care about saving them

pic.twitter.com/DNkPyyGEPn — DC_Draino (@DC_Draino) March 6, 2023

У вівторок, 7 березня, влада Мексики повідомила, що викрадені американці були знайдені у будинку за містом.

Двоє із чотирьох були убиті, ще два громадянина США вижили. В одного із них виявили вогнепальне поранення в ногу.

Врятованим американцям надали допомогу і передали офіційним особам Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у січні невідомі здійснили збройний напад на в'язницю в мексиканському прикордонному місті Хуаре. Внаслідок цього, щонайменше 14 людей загинули, десятки в'язнів втекли.

Фото: Twitter Daily Loud