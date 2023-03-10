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Маск планує побудувати в Техасі власне місто

10 березня 2023 10:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ілон Маск хоче забезпечити працівників своїх компаній дешевим житлом поруч із виробничими потужностями
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Одіозний американський бізнесмен Ілон Маск планує збудувати у Техасі нове місто. Це місто, де житимуть працівники компаній Маска, з’явиться неподалік кількох заводів, зокрема, біля нового майданчика SpaceX.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Нове місто в Техасі

Найбагатша людина у світі, Ілон Маск, планує побудувати нове місто у Техасі, неподалік столиці штату Остіна.

Місто, яке хоче звести Маск, уже має назву — Снейлбрук. Розташовуватиметься воно в окрузі Бастроп.

Навіщо Маску ціле місто

Ілон Маск має у Техасі, саме в окрузі Бастроп, виробничі потужності своєї компанії Boring. Також у Бастропі планується звести новий майданчик іншої компанії SpaceX.

Крім того, на відстані пів години їзди автомобілем розташоване ще одне підприємство, яке належить Маску, — завод Tesla Giga Texas.

Тож Ілон Маск планує збудувати місто для працівників своїх компаній.

Умови проживання

Відомо, що житло у новому місті буде дешевим — близько 800 доларів на місяць за будинок з трьома спальнями.

Втім, якими будуть вимоги до тих, хто житиме у Снейлбруку, поки що невідомо.

Нагадаємо, що Федеральне авіаційне управління США запропонувало накласти цивільний штраф на компанію Ілона Маска SpaceX у розмірі 175 тис. доларів. Причина в тому, що компанія не надала агентству деякі дані про безпеку щодо запуску супутників Starlink у серпні 2022 року.

Фото: ixbt.com

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