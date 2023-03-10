Silicon Valley Bank став другим найбільшим банкрутом в історії США, який закрився
Крах Silicon Valley Bank став другим за величиною банкрутством банку в історії США. Станом на кінець 2022 року його загальні активи становили 209 мільярдів доларів.
Про це повідомляє CNN.
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Деталі
Згідно з даними FDIC, востаннє банк з такою кількістю активів закривався у вересні 2008 року. Це стало найбільшою банківською катастрофою в історії Америки.
Заснований у 1983 році, Silicon Valley Bank спеціалізувався на банківському обслуговуванні технологічної галузі.
Банкрутство великих банків протягом багатьох років стало рідкістю.
Міністр фінансів США Джанет Єллен зустрілася з фінансовими регуляторами, щоб обговорити раптовий крах технологічного кредитора Silicon Valley Bank.
"Джанет Єллен висловила повну впевненість у тому, що банківські регулятори вживатимуть відповідних заходів у відповідь, і зазначила, що банківська система залишається стійкою, а регулятори мають ефективні інструменти для реагування на подібні події", — повідомили в Міністерстві фінансів.
Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії заявив про недостатню ліквідність і неплатоспроможність Silicon Valley Bank.
Нагадаємо, 27 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Він наголосив, що потрібне подальше посилення санкцій, щоб позбавити рф можливості фінансувати війну.
Також ми писали, що у США 51-річний Метью Клінгер отримав п’ять років умовного терміну під наглядом після зізнання у стрілянині по криптовалютному банкомату. Чоловік використовував пістолет.
Додамо, у деяких частинах США все більше людей намагаються незаконно пронести зброю в аеропортах. Попри те, що 2022 рік був рекордним за кількістю знайденої зброї на контрольно-пропускних пунктах, TSA каже, що 2023 рік цілком може його побити.