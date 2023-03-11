У Франції випадково знайшли рідкісну картину Пітера Брейгеля молодшого

Картина понад століття провисіла у приватній оселі, де думали, що це копія

Французька сім’я виявила, що володіє рідкісною картиною Пітера Брейгеля молодшого "Сільський адвокат". Картина з 1900 року висіла у приватній оселі.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Рідкісна картина у приватному будинку

У приватній оселі на півночі Франції виявили рідкісну картину Пітера Брейгеля молодшого "Сільський адвокат".

Картина висіла у цьому будинку з 1900 року. Власники оселі увесь цей час вважали картину копією, яка коштувала невеликі гроші.

Справжня ціна картини

Аукціонний дім Daguerre Val de Loire на прохання власників картини зробив експертизу картину, виявивши, що це оригінал — одна з версій картини, яких Пітер Брейгель молодший написав близько 90.

Написана ця картина була орієнтовно між 1615 та 1617 роками.

Вартість картини, згідно із офіційною оцінкою, становить 800 тисяч євро.

Сім’я, яка володіє цим твором мистецтва, планує продати її з аукціону.

Нагадаємо, у січні на аукціоні Sothebyʼs за понад $3 мільйони продали картину фламандського живописця Ентоні ван Дейка, яку знайшли в повітці, вкритій пташиним послідом. Картина створена на початку XVII столітті.

Фото: Вікіпедія