Скабєєва лякає росіян штучно вирощеними у лабораторіях бандерівцями із підвищеним рівнем русофобії

Відома російська пропагандистка вигадала черговий фейк

Російська телепропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що в Україні нібито готують виростити у лабораторіях "укрів із підвищеним рівнем русофобії". Такий висновок вона зробила з інформації про заморожування сперми військовослужбовців ЗСУ.

Про це Скабєєва заявила в ефірі державного пропагандистського телеканалу "Россия-1".

Скабєєва лякає

Відома своїми вигадками про Україну російська пропагандистка Ольга Скабєєва розповіла нову маячню, цього разу — про "штучно вирощених бандерівців".

За основу для свого фейку російська телеведуча взяла інформацію про те, що деякі військовослужбовці ЗСУ перед тим, як піти на фронт, здають у кріокамери зразки своєї сперми, аби у випадку їхньої загибелі дружини мали можливість народити від них дітей.

"Підвищений рівень русофобії"

Цю інформацію Скабєєва перекрутила у лякалку для російських телеглядачів.

Вона заявила, що після цього у лабораторіях українські науковці будуть проводити експерименти, суть яких нібито полягатиме у тому, щоб "бандерівці ніколи не закінчувалися".

Завдяки цим експертиментам, переконувала росіян Скабєєва, в Україні народиться "ціла армія відбірних укрів із підвищеним рівнем русофобії".

Good morning everybody

🤡 Скабеева снова бредит

🧠 Пропагандонка заявляет, что скоро будет выведена «отборная армия генномодифицированных бандеровцев с повышенным уровнем русофобии». Реально ипанутые pic.twitter.com/SN9egS8u0H — Истина где-то там (@viarravu) March 11, 2023

Нагадаємо, раніше Скабєєва переконувала росіян, що окупанти знищили українську армію ще у квітні, а після того з російськими загарбниками воюють уже війська НАТО.

Фото з російських ЗМІ