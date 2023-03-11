Скабєєва лякає росіян штучно вирощеними у лабораторіях бандерівцями із підвищеним рівнем русофобії
Російська телепропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що в Україні нібито готують виростити у лабораторіях "укрів із підвищеним рівнем русофобії". Такий висновок вона зробила з інформації про заморожування сперми військовослужбовців ЗСУ.
Про це Скабєєва заявила в ефірі державного пропагандистського телеканалу "Россия-1".
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Скабєєва лякає
Відома своїми вигадками про Україну російська пропагандистка Ольга Скабєєва розповіла нову маячню, цього разу — про "штучно вирощених бандерівців".
За основу для свого фейку російська телеведуча взяла інформацію про те, що деякі військовослужбовці ЗСУ перед тим, як піти на фронт, здають у кріокамери зразки своєї сперми, аби у випадку їхньої загибелі дружини мали можливість народити від них дітей.
"Підвищений рівень русофобії"
Цю інформацію Скабєєва перекрутила у лякалку для російських телеглядачів.
Вона заявила, що після цього у лабораторіях українські науковці будуть проводити експерименти, суть яких нібито полягатиме у тому, щоб "бандерівці ніколи не закінчувалися".
Завдяки цим експертиментам, переконувала росіян Скабєєва, в Україні народиться "ціла армія відбірних укрів із підвищеним рівнем русофобії".
Good morning everybody— Истина где-то там (@viarravu) March 11, 2023
🤡 Скабеева снова бредит
🧠 Пропагандонка заявляет, что скоро будет выведена «отборная армия генномодифицированных бандеровцев с повышенным уровнем русофобии». Реально ипанутые pic.twitter.com/SN9egS8u0H
Нагадаємо, раніше Скабєєва переконувала росіян, що окупанти знищили українську армію ще у квітні, а після того з російськими загарбниками воюють уже війська НАТО.
Фото з російських ЗМІ