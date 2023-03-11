​​​​​​​Італія розпочала операцію з порятунку мігрантів, які на човнах припливли з Африки

Італійська берегова охорона намагається врятувати понад 1300 мігрантів

Біля берегів Італії відбуваються кілька операцій із порятунку мігрантів, які на човнах та інших суднах намагаються переплисти Середземне море. Причиною є прогноз погоди, який обіцяє погіршення ситуації на морі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мігранти біля узбережжя

Берегова охорона Італії розпочала низку операцій з порятунку мігрантів, які на човнах намагаються переплисти Середземне море і потрапити до Європи. Мігрантам загрожує шторм, який прогнозують у найближчі дні.

Так, біля берегів Італії неподалік від міста Кротоне в регіоні Калабрія італійські правоохоронці намагалися вивантажити із мігрантського судна близько 500 африканців.

Операція у відкритому морі

Інша операція з порятунку відбувається далі від італійських берегів, у відкритому морі.

На двох суднах було виявлено понад 800 мігрантів.

На допомогу їм Італія відправила корабель військово-морських сил.

Нагадаємо, що 14 лютого біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія. Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти.

Фото з російських ЗМІ