Італія розпочала операцію з порятунку мігрантів, які на човнах припливли з Африки
Біля берегів Італії відбуваються кілька операцій із порятунку мігрантів, які на човнах та інших суднах намагаються переплисти Середземне море. Причиною є прогноз погоди, який обіцяє погіршення ситуації на морі.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
-
Пакистан готовий передати Україні 44 танки: за якої умови
-
ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до рф, — Bloomberg
-
Медики Одещини отримали нове обладнання для порятунку життів
-
Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє мирних жителів
-
"Знаю, що ми вистоїмо": Зеленський показав потужні фото українських захисників
-
Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео
-
Евакуюючись в інше місто, можна оформити догляд за родичем: деталі
-
Латвійському політикові, який облаяв делегацію росії в ОБСЄ, загрожує суд: подробиці
-
Усик та Ф'юрі домовилися провести бій за титул абсолютного чемпіона світу, — WBA
-
В Одесі лікарі швидкої врятували чоловіка від самогубства
Мігранти біля узбережжя
Берегова охорона Італії розпочала низку операцій з порятунку мігрантів, які на човнах намагаються переплисти Середземне море і потрапити до Європи. Мігрантам загрожує шторм, який прогнозують у найближчі дні.
Так, біля берегів Італії неподалік від міста Кротоне в регіоні Калабрія італійські правоохоронці намагалися вивантажити із мігрантського судна близько 500 африканців.
Операція у відкритому морі
Інша операція з порятунку відбувається далі від італійських берегів, у відкритому морі.
На двох суднах було виявлено понад 800 мігрантів.
На допомогу їм Італія відправила корабель військово-морських сил.
Нагадаємо, що 14 лютого біля узбережжя Лівії сталася корабельна аварія. Щонайменше 73 мігранти вважаються мертвими та зниклими безвісти.
Фото з російських ЗМІ