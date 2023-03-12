Нафтовий завод в Саудівській Аравії отримав рекордний річний прибуток за всю історію: яка сума

Прибуток компанії, що перебуває у державній власності, зріс на 46% у річному обчисленні

Нафтовий завод Aramco в Саудівській Аравії отримав рекордний річний прибуток за всю історію. За 2022 рік компанія заробила 161 млрд доларів. Це сталося внаслідок стрімкого зростання цін на енергоносії та світового попиту.

Про це повідомляє The Guardian.

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Прибуток компанії, що перебуває у державній власності, зріс на 46% у річному обчисленні. Він перевищив нещодавні рекордні результати Shell, BP, Exxon і Chevron разом узятих.

"Aramco досягла рекордних фінансових показників у 2022 році, оскільки ціни на нафту зміцнилися завдяки зростанню попиту в усьому світі", — зазначив головний виконавчий директор Saudi Aramco Амін Нассер.

Найбільша у світі нафтова компанія, яка на 95% належить уряду Саудівської Аравії, оголосила про виплату дивідендів у розмірі 19,5 млрд доларів після торгів у четвертому кварталі. Її правління також рекомендувало випустити бонусні акції.

Прибутки компанії за минулий рік втричі перевищують прибутки Exxon (56 млрд доларів) та більш ніж у чотири рази — Shell (39,9 млрд доларів), Chevron (36,5 млрд доларів) й BP (27,7 млрд доларів), більшість з яких також демонструють рекордні показники.

Saudi Aramco, яка є другою за вартістю публічною компанією у світі після Apple, заявила, що її результати "підкріплені вищими цінами на сиру нафту, більшими обсягами продажу та покращеною маржею нафтопродуктів".

Компанія підтвердила, що продовжуватиме інвестувати, щоб збільшити максимальну потенційну виробничу потужність до 13 млн барелів на добу до 2027 року.

"Ми зосереджені не лише на розширенні видобутку нафти, газу та хімікатів, а й на інвестиціях у нові технології з низьким вмістом вуглецю, які потенційно можуть досягти додаткового скорочення викидів у нашій власній діяльності та для кінцевих користувачів нашої продукції", — наголосив Нассер.

Всесвітній рух Amnesty International заявив, що прибутки Saudi Aramco є "шокуючими" та мають бути використані для фінансування "заснованого на дотриманні прав людини" переходу на відновлювані джерела енергії.

"Це шокує, коли компанія отримує прибуток у розмірі понад 161 мільярд доларів за один рік від продажу викопного палива, яке є найбільшим чинником кліматичної кризи", — заявила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Нагадаємо, з квітня поточного року країни Азії та Європи платитимуть більше за сиру нафту із Саудівської Аравії. У цих регіонах зростає попит на ресурс.