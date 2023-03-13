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В уряді США розповіли, коли люди отримають доступ до своєї готівки в збанкрутілому SVB

13 березня 2023 07:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Silicon Valley Bank
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Американський банк Silicon Valley Bank (SVB) збанкрутував, але уряд США заявив, що вкладники отримають доступ до всіх своїх готівкових грошей з понеділка і будуть повністю захищені. Міністерство фінансів, Федеральна резервна система та Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC) заявили, що платники податків не зазнають жодних збитків від цього краху.

Про це пише ВВС.

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Silicon Valley Bank

SVB був найбільшим банком, який збанкрутував у США з моменту фінансової кризи 2008 року. Банк постав перед труднощами, коли ключовий технічний кредитор зіштовхнувся з труднощами під час збирання грошей, щоб покрити збитки від продажу активів.

Проте, влада США заявила, що банківська система США залишається стійкою і має міцну основу завдяки реформам, проведеним після фінансової кризи 2008 року. Ці реформи, у поєднанні з сьогоднішніми діями, демонструють готовність вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки заощаджень вкладників.

Ці дії також відносяться до Signature Bank of New York, яка вважається найбільш уразливою установою після SVB, яка в неділю перейшла під контроль регулюючих органів.

В рамках своїх зусиль щодо відновлення довіри регулюючі органи також представили новий спосіб надання банкам доступу до надзвичайних фондів.

За словами президента Джо Байдена, американський народ може бути "впевнений, що його банківські вклади будуть там, коли вони знадобляться".

Один із засновників сказав, що уряд втрутиться, але визнав, що міг втратити близько 40% готівки компанії за одну ніч. Ця заява таким чином віталася вкладниками. Але є й ті, хто здивує при такому кроці.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року середні відсоткові ставки за новими кредитами у гривні для населення становили 36,0% річних, що на 0,3 в.п. більше, ніж у січні того ж року. Одночасно ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті скоротилися з 7,2% до 5,1% річних.

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