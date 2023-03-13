​​​​​​​У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів

Уряд азійської країни ухвалив рішення про обов’язкового гіда для туристів

Непальська влада заявила, що з 1 квітня усі туристи, які відвідують національні парки в Гімалаях, мусять мати ліцензованого гіда. Так уряд цієї країни намагається зменшити кількість нещасних випадків.

Про це повідомляє BFMTV.

Без гіда в гори не можна

Уряд Непалу ухвалив рішення про те, що туристи, які планують відвідати національні парки — йдеться перш за все про гірські вершини Гімалаїв, куди щороку приїжджають сотні альпіністів, — не зможуть більше мандрувати цими територіями самостійно.

Відтепер для перебування на території національних парків необхідно мати ліцензованого гіда.

Дата і причина

Рішення про заборону самостійного відвідування національних парків у Непалі набуде чинності 1 квітня поточного року.

Непальська влада пояснила мотивацію такого рішення піклуванням про туристів.

У Непалі традиційно багато нещасних випадків із людьми, які намагаються самостійно подорожувати Гімалаями.

Нагадаємо, що у січні в Непалі розбився пасажирський літак.

Фото: Pixabay