У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів
Непальська влада заявила, що з 1 квітня усі туристи, які відвідують національні парки в Гімалаях, мусять мати ліцензованого гіда. Так уряд цієї країни намагається зменшити кількість нещасних випадків.
Про це повідомляє BFMTV.
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Без гіда в гори не можна
Уряд Непалу ухвалив рішення про те, що туристи, які планують відвідати національні парки — йдеться перш за все про гірські вершини Гімалаїв, куди щороку приїжджають сотні альпіністів, — не зможуть більше мандрувати цими територіями самостійно.
Відтепер для перебування на території національних парків необхідно мати ліцензованого гіда.
Дата і причина
Рішення про заборону самостійного відвідування національних парків у Непалі набуде чинності 1 квітня поточного року.
Непальська влада пояснила мотивацію такого рішення піклуванням про туристів.
У Непалі традиційно багато нещасних випадків із людьми, які намагаються самостійно подорожувати Гімалаями.
Нагадаємо, що у січні в Непалі розбився пасажирський літак.
Фото: Pixabay