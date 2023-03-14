Москвичів налякали безпілотники, які літають над житловими кварталами і підприємствами

Мешканці столиці рф злякалися підозрілих дронів

Над москвою та московською областю в останні дні помітили багато дронів. Частина з них літала в районі об’єктів нафтової промисловості.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Дрони у Підмосков’ї

В останні дні мешканці москви і московської області почали нервуватися через безпілотні апарати, помічені в столичному регіоні країни-агресора.

Уперше, 10 березня, був помічений безпілотник в районі селища Рогове під москвою. Місцеві жителі викликали поліцію, але не знайшли ні дрона, ні його оператора.

Втім, 13 числа він з’явився над Роговим знову.

Москвичі в паніці

Після цього неідетифіковані дрони почали помічати у різних районах москви.

Так, 10 березня один із безпілотників був помічений неподалік від однієї з автозаправних станцій на Калузькому шосе.

13-го мешканці мешканці російської столиці помітили дрон, який летів летів на півдні москви у напрямку нафтопереробного заводу "Газпромнефти".

14 березня дрон був помічений в районі станції метро "Каховська". Поліція встигла затримати операторів дрона, які заявили, що просто знімали нічні вулиці москви для себе. Втім, чоловіків все одно затримали.

Нагадаємо, що у прикордонній з Україною Бєлгородській області регулярно літають безпілотники і трапляються вибухи.

Фото: Pixabay