США та Китай борються за вплив на Близькому Сході та активно укладають угоди з Саудівською Аравією

Саудівська Аравія встановлює свою позицію як панівну економічну та геополітичну силу

За кілька днів Саудівська Аравія уклала грандіозні угоди зі США та Китаєм. Ер-Ріяд підписав за посередництва Пекіну договір, спрямований на відновлення дипломатичних зв'язків зі своїм ворогом Іраном, а потім оголосив про масштабний контракт на купівлю комерційних літаків у американського виробника Boeing.

Про це повідомляє Associated Press.

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Ці дві заяви викликали припущення про те, що Саудівська Аравія встановлює свою позицію як панівну економічну та геополітичну силу, яка має гнучкість протистояти Пекіну та Вашингтону. Вони також відводять Китаю незнайому провідну роль у близькосхідній політиці.

Було порушено питання про те, чи американсько-саудівські відносини — холодні протягом більшої частини перших двох років президентства Джо Байдена — досягли розрядки.

Поки адміністрація президента США підбиває підсумки, офіційні особи відштовхуються від думки, що ці події означають зміну динаміки американсько-китайської конкуренції на Близькому Сході.

Білий дім висміює ідею про те, що велика угода щодо літаків сигналізує про значні зміни у відносинах адміністрації з Ер-Ріядом після різкої критики Байденом на початку його президентства щодо дотримання прав людини в Саудівській Аравії та дій нафтового картелю ОПЕК+ про скорочення видобутку минулого року.

"Ми з нетерпінням чекаємо, щоб це стратегічне партнерство дійсно всіляко підтримувало інтереси нашої національної безпеки в регіоні і в усьому світі", — сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі про американсько-саудівські відносини.

Але участь Китаю у сприянні відновленню ірансько-саудівських дипломатичних зв’язків і великий контракт з Boeing, за який, як заявив Білий дім, виступає, додали нового повороту у відносини Байдена з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Зараз Вашингтон і Ер-Ріяд, здається, мають намір рухатися вперед, і в той момент, коли Китай принаймні вдасться до більш наполегливої ​​близькосхідної дипломатії.

Згідно з повідомленням Білого дому, офіційні особи Саудівської Аравії інформували США про стан переговорів між Іраном і Саудівською Аравією щодо відновлення дипломатичних відносин з моменту їх початку майже два роки тому. Значного прогресу було досягнуто під час кількох раундів попередніх переговорів, організованих Іраком та Оманом, задовго до того, як угоду було оголошено в Китаї минулого тижня під час урочистих зборів народних представників країни.

На відміну від Китаю, США не мають дипломатичних відносин з Іраном і не брали участь у переговорах.

Ірансько-саудівські відносини історично були напружені та затьмарені міжконфесійним розколом і жорсткою конкуренцією в регіоні.

Нещодавно радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай "веслує в тому ж напрямку", працюючи над придушенням напруженості між арабськими країнами Перської затоки, які роками ведуть проксі-війни в Ємені, Сирії, Лівані та Іраку.

У приватному порядку офіційні особи Білого дому скептично ставляться до здатності та бажання Китаю відігравати певну роль у вирішенні деяких із найскладніших криз у регіоні, включаючи тривалу, катастрофічну проксі-війну в Ємені.

У 2014 році союзні Ірану хусити захопили столицю Ємену Сану і змусили міжнародно визнаний уряд виїхати до Саудівської Аравії. У 2015 році коаліція на чолі з Саудівською Аравією, озброєна американською зброєю та розвідданими, вступила у війну на боці єменського уряду у вигнанні.

Роки безрезультатних боїв призвели до гуманітарної катастрофи та поставили найбіднішу країну арабського світу на межу голоду.

Шестимісячне припинення вогню, найдовше в єменському конфлікті, закінчилося в жовтні, але пошук постійного миру є одним з найвищих пріоритетів адміністрації на Близькому Сході.

Пекін увірвався в ірано-саудівські переговори в той момент, коли плід уже "дозрівав на лозі", за словами одного з шести високопоставлених чиновників адміністрації, які на умовах анонімності говорили з Associated Press, щоб обговорити приватні обговорення в Білому домі. . Оголошення Ірану та Саудівської Аравії збіглося з присудженням китайського лідера Сі Цзіньпіна на третій п’ятирічний термін на посаді президента країни.

Чиновник додав, що якщо Китай зможе зіграти "підсилювальну роль" у припиненні бойових дій у Ємені, адміністрація розцінить це як добре. Але як Білий дім, так і офіційні особи Саудівської Аравії залишаються глибоко скептичними щодо намірів Ірану у війні в Ємені або в більш широкому сенсі виступати як стабілізуюча сила в регіоні.

На сьогодні Китай, який є членом Ради Безпеки ООН, не виявляв особливого інтересу до єменського конфлікту, Сирії чи ізраїльсько-палестинської ситуації, за словами представників адміністрації. Проте цього тижня Сі закликав Китай відігравати більшу роль в управлінні глобальними справами після того, як Пекін здійснив дипломатичний переворот завдяки ірансько-саудівській угоді.

Нагадаємо, влада Саудівської Аравії не буде продавати нафту тим країнам, які запровадять санкції проти її нафтової галузі. Йдеться, зокрема, про так звану стелю цін на нафту.