Науковців обурила іспанська ідея промислово вирощувати восьминогів на їжу

На іспанських островах уперше в світі промислово вирощуватимуть восьминогів

На Канарських островах планують побудувати ферму для вирощування восьминогів на їжу. Цей проєкт стане першим в історії, але йому можуть завадити науковці, яких обурює можливе жорстоке ставлення до цих молюсків.

Про це повідомляє BBC.

Ферма на Канарах

Видання стверджує, що отримало конфіденційні документи про унікальний проєкт, який заплановано до втілення на Канарських островах.

У цьому іспанському регіоні, який розташований біля берегів Африки, хочуть побудувати першу у світі ферму із розведення восьминогів. Вирощувати їх будуть винятково на їжу.

Протягом року на цій фермі планують вирощувати до одного мільйона восьминогів.

Реакція зоологів

Деяких науковців обурила ідея ферми з вирощування восьминогів.

Зокрема, метод забою цих молюсків крижаною водою науковці називають жорстоким.

Втім, іспанська транснаціональна компанія, яка і планує збудувати таку ферму, уже заявила, що восьминоги не будуть страждати.

Нагадаємо, що 2021 року в Одесі під час досліджень на Приморському бульварі знайшли запаяний флакон з "плаваючим" восьминогом. Знахідці, яку виявили в 11 метрах від Потьомкінських сходів, може бути від 80 до 100 років.

Фото: Pixabay