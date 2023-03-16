Науковців обурила іспанська ідея промислово вирощувати восьминогів на їжу
На Канарських островах планують побудувати ферму для вирощування восьминогів на їжу. Цей проєкт стане першим в історії, але йому можуть завадити науковці, яких обурює можливе жорстоке ставлення до цих молюсків.
Про це повідомляє BBC.
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Ферма на Канарах
Видання стверджує, що отримало конфіденційні документи про унікальний проєкт, який заплановано до втілення на Канарських островах.
У цьому іспанському регіоні, який розташований біля берегів Африки, хочуть побудувати першу у світі ферму із розведення восьминогів. Вирощувати їх будуть винятково на їжу.
Протягом року на цій фермі планують вирощувати до одного мільйона восьминогів.
Реакція зоологів
Деяких науковців обурила ідея ферми з вирощування восьминогів.
Зокрема, метод забою цих молюсків крижаною водою науковці називають жорстоким.
Втім, іспанська транснаціональна компанія, яка і планує збудувати таку ферму, уже заявила, що восьминоги не будуть страждати.
Нагадаємо, що 2021 року в Одесі під час досліджень на Приморському бульварі знайшли запаяний флакон з "плаваючим" восьминогом. Знахідці, яку виявили в 11 метрах від Потьомкінських сходів, може бути від 80 до 100 років.
Фото: Pixabay