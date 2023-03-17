Президент Молдови закликає до європейської інтеграції та критикує рф

Президент Молдови Майя Санду

Президент Молдови Майя Санду закликала депутатів у парламенті будувати європейське життя для громадян Молдови, незалежно від їхніх політичних переконань. Вона зазначила, що навіть ті, хто виступає проти Європейського Союзу, користуються європейськими паспортами, подорожують та відправляють своїх дітей на навчання до Європи.

Про це пише NewsMaker.

Заява президента Молдови

Президент критикує зовнішню політику рф стосовно Молдови, звинувативши кремль у погрозах, ембарго та шантажі.

Опозиційні депутати залишили засідання парламенту у відповідь на виступ президента, і Санду виступила лише перед депутатами пропрезидентської партії "Дія та солідарність". Вона наголосила, що рішення про майбутнє Молдови має ухвалюватися громадянами, а не зовнішніми силами, і що країна є слабкою та вразливою.

Президент заявила, що вступ Молдови до Європейського Союзу може об'єднати громадян для доброї мети, включаючи майбутнє дітей та країни. Вона визнала, що життя в Молдові складне і що ціни вищі, ніж в інших країнах, проте наголосила, що тільки в Європейському союзі Молдова може досягти процвітання, спокою та миру.

Санду також заявила, що на відміну від України Молдова не відчуває загрози війни з боку росії. Вона уклала свою промову, висловлюючи впевненість у майбутньому Молдови та закликаючи всіх громадян країни до єдності у справі європейської інтеграції.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі наголосив, що найкращим захистом Молдови від агресії рф є захист сусідньої України. Тож Заходу необхідно допомагати Україні.

Примітно, що днями світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна має стати частиною ОДКБ, а в самій Молдові має бути забезпечений сильний російський вплив.