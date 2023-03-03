Путін після брянських "диверсантів" проведе засідання Радбезу в закритому режимі, — Пєсков
Російська влада вживе якихось неназваних додаткових заходів, аби убезпечити прикордонні області від "українських диверсантів". Але воєнний стан запроваджуватися не буде.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Замість воєнного стану — додаткові заходи
Дмитро Пєсков заявив, що після інциденту із “українськими диверсантами” в Брянській області воєнний стан у прикордонних областях російської федерації не буде запроваджуватися.
Натомість будуть вживатися "додаткові заходи", які, запевнив речник путіна, дозволять унеможливити подібні інциденти в майбутньому.
Про які самі заходи йдеться, Пєсков не уточнив.
Путін і закритий Радбез
Сьогодні, 3 березня, російський диктатор володимир путін проведе засідання Ради безпеки рф.
Після брянського інциденту було ухвалене рішення, що це засідання відбуватиметься у закритому режимі.
Нагадаємо, учора, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".
Писалося, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.
Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.
Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також вели бій у селищі Сушани.
Врешті ФСБ заявила, що чи то знищила "українських диверсантів", чи то вигнала їх за кордон на територію України.
Фото з російських ЗМІ