​​​​​​​Путін після брянських "диверсантів" проведе засідання Радбезу в закритому режимі, — Пєсков

Путін не збирається запроваджувати воєнний стан

Російська влада вживе якихось неназваних додаткових заходів, аби убезпечити прикордонні області від "українських диверсантів". Але воєнний стан запроваджуватися не буде.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Замість воєнного стану — додаткові заходи

Дмитро Пєсков заявив, що після інциденту із “українськими диверсантами” в Брянській області воєнний стан у прикордонних областях російської федерації не буде запроваджуватися.

Натомість будуть вживатися "додаткові заходи", які, запевнив речник путіна, дозволять унеможливити подібні інциденти в майбутньому.

Про які самі заходи йдеться, Пєсков не уточнив.

Путін і закритий Радбез

Сьогодні, 3 березня, російський диктатор володимир путін проведе засідання Ради безпеки рф.

Після брянського інциденту було ухвалене рішення, що це засідання відбуватиметься у закритому режимі.

Нагадаємо, учора, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".

Писалося, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.

Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.

Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також вели бій у селищі Сушани.

Врешті ФСБ заявила, що чи то знищила "українських диверсантів", чи то вигнала їх за кордон на територію України.

Фото з російських ЗМІ