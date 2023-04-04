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Батальон "Куршевель": журналисты заметили там жену заместителя министра обороны РФ

4 апреля 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фото иллюстративное "Украинской правды"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Жена заместителя министра обороны россии, посещавшего оккупированный россиянами Мариуполь, отдыхает на одном из самых дорогих зимних курортов мира — Куршевеле. Женщина развлекалась в компании певца Валерия Меладзе и других российских бизнесменов.

И все это сняли журналисты издания "Украинская правда".

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Журналисты пишут, даже через год после полномасштабного вторжения россии в Украину на заснеженных улицах этого горнолыжного курорта можно встретить десятки, сотни и тысячи состоятельных граждан россии.

Часть этих "туристов" не просто не выступает против полномасштабного вторжения россии в Украину, а терпит и даже поддерживает военную агрессию.

В предыдущей серии "Куршевеля" журналистам издания удалось найти жену и дочь одного из ключевых путинских олигархов Андрея Бокарева.

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Компании Бокарева числятся среди рекордсменов, получающих значительное количество государственных заказов. Среди их заказчиков — Министерство обороны россии.

Ранее Бокарев был одним из владельцев концерна "Калашников", а сейчас снабжает дизель для российских военных кораблей.

Также они нашли и показали в Куршевеле Михаила Карисалова — генерального директора российской компании "Сибур", принадлежащей подсанкционному путинскому олигарху Леониду Михельсону. Последний занимает четвертое место в списке самых богатых людей россии.

Певец Валерий Меладзе во время одного из корпоративов попал в непростую ситуацию.

На видео, которое распространяется по сети, один из зрителей, на русском языке сказал артисту "Слава Украине!".

Валерий ответил "Героям слава!", но добавил "тише!" и подчеркнул, что вечер "вне политики".

Напомним, Брежнева и Меладзе распродают свои русскоязычные хиты. Можно выкупить почти весь репертуар Брежневой. Промоутеры говорят, что для украинской артистки эти песни теперь не актуальны, поскольку они русскоязычные.

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