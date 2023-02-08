Доносы в россии: на кого и как стучат скрепоносцы

Кремль возродил для россиян национальный вид спорта — стук со скоростью света

С началом полномасштабного вторжения в Украину россия переживает возрождение культуры доносов. "Стучат" все: взрослые и дети, молодежь и пенсионеры, депутаты и избиратели.

Новини.LIVE рассказывают о наиболее ярких случаях такого рода, произошедших за последние месяцы.

Украинская угроза

Один из самых популярных мотивов паранойи сегодняшних россиян — коварные украинские диверсанты. Так, 1 февраля машинист поезда, следовавшего из Твери в москву, узрел по дороге вывешенный на заборе украинский флаг с надписью "Нет войне", сообщает телеграм-канал ASTRA. Доехав до ближайшей станции, бдительный машинист немедленно сообщил куда следует, силовики изъяли флаг и завели на владельца забора уголовное дело.

Еще более бдительной оказалась 63-летная пенсионерка из чукотского поселка Провидения. Ее насторожило, что сотрудница местного отделения "Почты россии" носит фамилию Логашенко. После недолгих раздумий, пенсионерка написала донос в полицию о недопустимом факте собирания личных данных россиян личностью с украинской фамилией, сообщают "Осторожно, новости". Самое смешное при этом, что украинскую фамилию носит еще и замгубернатора Чукотки — член партии "Единая россия" Илья Давиденко. Следует ли "единороссу" также ждать доноса на свою подозрительную персону — пока неизвестно.

И совсем уж отвратительная история произошла во временно оккупированном Крыму. Ученики одной из школ засняли на видео, как их одноклассница, вынужденная переселенка из Херсона, отказывается вставать во время исполнения государственного гимна оккупантов. Также оказалось, что девочка рисует в тетради украинские флаги и надписи "Слава Украине".

По этому поводу местный блогер Александр Талипов написал донос в так называемые крымские "МВД" и "министерство образования". Как сообщает "Черта", блогера-коллаборанта возмутила "черная неблагодарность" депортированных херсонцев. По мнению Талипова, прежде чем давать им матпомощь и жилищные сертификаты, оккупационные власти должны заставить их подписать заявление с "осуждением нацистского режима на Украине и признанием Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей территориями российской федерации".

Тлетворные ценности пацифизма

Не менее бдительно россияне следят и за чистокровными соотечественниками, заподозренными в недостаточно восторженном отношению к войнам, которые ведет рф.

Фото: pexels.com

Так, в январе бдительные граждане настрочили на имя детского омбудсмена Надежды Болтенко донос на директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова. По мнению неизвестных заявителей, Чернышев прививает своему несовершеннолетнему сыну Федору "ценности пацифизма", рассказывает о нападении россии на Украину и даже свозил его на каникулы во вражескую Грузию.

"Помогите, Надежда Николаевна, ребенок погибает!" — взывают доносчики к детскому омбудсмену.

"Надежда Николаевна — молодец. Надежду Николаевну не сильно волнует, что конторы типа областного "Центра патриотического воспитания" делают из детей милитаризированных зомби. Конечно, пацифизм куда опаснее", — написал в ответ Чернышев на своей странице в Facebook.

Вообще же, директору колледжа давно уже стоило догадаться, что пацифизм на его родине — термин ругательный. Например, отец Иоанн Коваль, священник одного из храмов в московском Люблино, стал объектом доноса со стороны собственных прихожан за то, что вставил в так называемую "молитве о Святой Руси" слово из трех букв — но не то, о котором можно было бы подумать. Во фразе "Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" священник заменил слово "победа" на слово "мир". Этот робкий протест показался руководству РПЦ настолько кощунственным, что патриарх Кирилл (Гундяев) лично отстранил Коваля от богослужений.

Попрание скреп

Еще одна популярная тема для доносов — расшатывание нравственных устоев российского народа. Особо показательная история такого рода произошла в Якутске: группа местных пенсионеров "настучала" на нигерийского стриптизера, выступавшего в городских клубах под псевдонимом Мистер Скин.

"Во время новогодних праздников по вотсапу отправили безобразное видео, не укладывающееся в голове. На видео мужчина в одних плавках зазывает женщин из зала и совершает с ними имитацию полового акта… Если мы и дальше будем делать вид, что не замечаем эти извращения и сидеть сложа руки, то все немыслимые пороки, в том числе незаконная проституция, разве не распространится по городу и улусам?" — пожаловались доносчики.

Кто и зачем решил порадовать якутских бабушек и дедушек поздравительным видео из стрип-клуба — история умалчивает. Тем не менее, для мистера Скина начались тяжелые времена: по наводке пенсионеров, с его танцами ознакомился бывший глава "Якутгазпрома" Афанасий Максимов, который публично заявил, что в Чечне этому "ниггеру отрезали бы член".

За это, безусловно, в высшей степени гуманистическое и человеколюбивое высказывание Максимову ничего не было, а вот беднягу-нигерийца пригласили на беседу в местную администрацию. Однако перепуганный Мистер Скин решил не испытывать судьбу и, как сообщает The Insader, спешно покинул Якутск.

Якутск. Фото: REUTERS/Roman Kutukov

Вообще же, тема "разврата" настолько волнует россиян, что кажется, если бы не бдительность и крепкая рука правоохранительных органов, вся россия немедленно бы ринулась в пучину сексуальных извращений. Так, в начале января депутат Госдумы Александр Хинштейн написал очередной донос "о пропаганде ЛГБТ" на книжное издательство Popcorn Books. Особенно возмутило депутата то, что издательство не только издает книги с ЛГБТ-персонажами, но и нахально размещает на их обложках цитату из российской конституции о гарантиях свободы слова и запрете цензуры.

"Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и Popcorn Books, бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам", — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Иуда и запойный алкоголизм

Не избежала народного "стука" даже одна из главных скреп российской культуры — Третьяковская галерея. Министерство культуры рф требует от ее руководства подготовить ответ на жалобу некоего Сергея Шадрина, обвиняющего Третьяковку в несоответствии "российским духовно-нравственным ценностям".

Как выяснилось, посетив галерею, гражданин Шадрин испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности. Как пишет The Moscow Times, особенно Шадрина оскорбило то, что на "Тайной вечере" "невозможно понять, кто является Иудой", а в произведениях второй половины XX века присутствуют сцены "многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов", "запойного алкоголизма" и "волюнтаристские интерпретации" образов правителей и деятелей культуры.

Третьяковская галерея. Фото: Shakko / Wikimedia commons

Такого удара благонадежная Третьяковка не ожидала. Обидевшийся за коллег директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в открытом письме "Российской газете" назвал жалобу Шадрина провокацией и заявил, что донос не должен становиться главным российским "национальным жанром".

Тут, правда, господин Пиотровский оказался несколько непоследователен: еще в июне он восхвалял в интервью той же "Российской газете" имперские традиции и войну как "самоутверждение нации". Однако когда эта самая нация решила самоутвердиться на близких Пиотровскому вещах, директору Эрмитажа это почему-то не понравилось. Хотя, заметим, доносы в свое время были вполне признанной частью российских имперских традиций — одна только Тайная канцелярия со своим "словом и делом" чего стоила. Так что теперь и Эрмитажу, и Третьяковской галерее остается молча терпеть, радуясь возрождению этих истинно национальных скреп.