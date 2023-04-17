Германия закрыла все свои атомные электростанции

Активист Гринписа на акции протеста против атомной энергетики в Берлине, Германия. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Конец атомной эпохи. В эти выходные Германия, как и обещала, остановила работу своих последних АЭС. В ночь на воскресенье немцы вывели из эксплуатации три станции: "Изар-2" в Баварии, "Некарвестхайм-2" в Баден-Вюртемберг и "Эмсланд" в Нижней Саксонии.

АЭС, производившие в последнее время примерно 5% электроэнергии в стране, отключили в рамках так называемого "энергетического перехода". Его цель — к 2035 году полностью перейти на зеленую энергетику, то есть производить электроэнергию из возобновляемых источников.

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Решение об окончательном отказе от мирного атома далось немецким властям непросто. Еще неделю назад в политическом Берлине раздавались призывы отсрочить закрытие реакторов хотя бы на несколько месяцев, чтобы не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения в стране.

Причем о временном продолжении работы АЭС канцлера Олафа Шольца просили как оппозиционные христианские демократы, так и входящие в правящую коалицию либералы.

Немцы протестуют против закрытия последних трех АЭС, Берлин. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Не поддержали закрытие АЭС и большинство немцев. По данным социологов, около 60% жителей страны назвали решение правительства об отказе от мирного атома неправильным. Причина очевидна: люди боятся дальнейшего роста цен на электроэнергию, которые и так буквально взорвались.

Прощай, атом: украинский фактор

Фактически решение о закрытии всех немецких АЭС было принято в 2011 году правительством Ангелы Меркель после аварии на японской атомной станции Фукусима. Но дискуссия об отказе от атомной энергетики началась гораздо раньше — в 1986 году, после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Эта авария стала поводом для масштабных протестов против использования мирного атома, и после Чернобыля ныне правящая Социал-Демократическая партия объявила, что будет выступать за закрытие всех немецких АЭС и закрепила эту позицию в своей политической программе.

События в Украине повлияли и на сроки закрытия АЭС. Остановить работу всех своих атомных электростанций, Германия планировала до конца 2022 года. Однако после полномасштабного нападения России на Украину эксплуатацию реакторов решили продлить еще на несколько месяцев. Германия, взявшая курс на отказ от всех российских энергоресурсов, боялась проблем с энергоснабжением.

Баварское исключение: разрешат ли одной из богатейших земель Германии снова запустить АЭС

В окончательный отказ от мирного атома, похоже, верят не все немецкие политики. По крайней мере, региональные. Премьер Баварии — одной из богатейших немецких земель — Маркус Зедер уже заявил, что будет просить федеральное правительство пересмотреть свое решение. И это спустя несколько часов после закрытия последних АЭС!

Зедер хочет, чтобы для баварцев сделали исключение — разрешили им и дальше эксплуатировать атомную электростанцию "Изар-2", расположенную на территории земли. Мол, сейчас, во времена энергетического кризиса, отказываться от атомной энергетики не только рискованно, но и глупо. Это можно сделать чуть позже.

Премьер-министр Баварии и лидер консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер (посередине) выступает с заявлением перед атомной электростанцией "Изар-2". Фото: REUTERS/Christine Uyanik

"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и страна не перешла на возобновляемые источники энергии, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия. Тот, кто, подобно правящей коалиции, надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия", — сказал Зедер. И пообещал, что в случае положительного решения из Берлина Бавария готова взять на себя ответственность за работу АЭС.

Подумал баварский премьер и о других землях. Он требует от правительства разработать и представить план реактивации отключенных АЭС. Чтобы при необходимости атомные электростанции смогли быстро возобновить свою работу.

Атомная электростанция "Изар-2" в Баварии, Германия. Фото: REUTERS/Christine Uyanik

Официальный Берлин уже отреагировал на призывы баварского премьера — министр по охране окружающей среды посоветовал Зедеру не заниматься политическим популизмом.

Немирный атом: Германия хочет санкций против атомной энергетики России

В день закрытия собственных АЭС немцы упомянули и об атомной энергетике страны-агрессора России. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек предложил ввести санкции против атомной промышленности РФ. На уровне ЕС.

К примеру, включить штрафные ограничения в следующий, уже одиннадцатый, санкционный пакет, к разработке и согласованию которого европейцы приступят уже в ближайшее время.

Министр экономики и климата Германии Роберт Габек. Фото: REUTERS/Christian Mang

"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Ядерная технология — исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", — сказал Габек.

О каких санкциях идет речь — политик не уточнил. Впрочем, в начале апреля, после визита в Украину, он предлагал ввести санкции против государств, покупающих у России уран для своих атомных электростанций. Не сразу, а после переходного периода. "Важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", — объяснил Габек.

Зависимость ЕС от атомного сектора России действительно серьезная. Около 20% урана для своих АЭС страны Евросоюза получают из России. Болгария, Словакия, Венгрия и Чехия зависимы от этих поставок полностью, то есть на 100%. На продаже урана в Евросоюзе Россия зарабатывает 450 миллионов евро в год.