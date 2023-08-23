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Государственный телеканал РФ подтвердил смерть Пригожина

23 августа 2023 21:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Государственный телеканал РФ подтвердил смерть Пригожина
Пригожин
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Ранее глава вражеского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина подтвердилась.

Скриншот сообщения

В свою очередь на телеканале "Царьград ТВ" тоже подтвердили смерть Пригожина и Уткина. Их тела предварительно опознали.

"Оба - "двухсотые", - отметил собеседник "Царьграда" и добавил, что проведут еще генетическую экспертизу.

Скриншот сообщения

Также источники в комиссии "Росавиации" утверждают, что самолет с Пригожиным был взорван.

"По предварительной информации, самолет, на борту которого находился основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, был взорван. Эти данные подтвердил "Царьграду" источник в комиссии Росавиации", - отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

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