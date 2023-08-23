Посол Украины в Японии Сергей Корсунский – большое интервью

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Япония, вообще не принимающая беженцев, согласилась приютить большое количество украинцев после начала полномасштабной войны. Также страна продолжает поддерживать Украину в различных сферах.

Сергей Корсунский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал, как живут украинские беженцы от Хоккайдо до Окинавы, и как Япония будет помогать отстраивать Украину.

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— Господин Сергей, украинские беженцы стали первыми, кого приняла Япония. До этого это была закрытая страна. Сколько сейчас здесь украинцев и какие для них условия?

— 3300 украинцев нашли убежище в Японии. Они называются здесь эвакуированными, то есть временно перемещенными лицами.

Ранее Япония принимала в год буквально несколько беженцев из других стран. Она очень закрыта в этом плане. Но, когда началась война, ко мне сюда в посольство приехало руководство миграционной службы. Это было поздно вечером. У нас был очень долгий и подробный разговор о том, что и как делать.

Мы разработали схему, согласно которой затем Министерство юстиции Японии утвердило механизм, его приняло правительство и были выделены соответствующие средства.

Стена в посольстве Украины в Японии. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Он заключался в следующем: украинцы, желавшие эвакуироваться, обращались в посольство, получали соответствующую визу и прилетали в Токио. Здесь их встречали волонтеры. На две недели селили в четырехзвездочном отеле. За это время оформлялись документы.

Затем эвакуированные украинцы должны были выбрать, в какой префектуре хотят жить. Выплачивалась материальная помощь: миллион иен в год — это примерно 7000 долларов.

Были сразу и предложения по работе. В некоторых муниципалитетах на помощь пришли местные фермеры, снабжавшие овощами и фруктами. У украинцев есть доступ к медицине, дети имеют возможность учиться.

Но, к сожалению, ресурсы не бесконечны, поэтому сейчас все, кто хочет приехать, должны иметь гаранта — того, кто принимает на себя обязательство принять у себя и обеспечить нормальную жизнь.

— Как изменилась ситуация за год? Не устали ли японцы от украинцев?

— Нет, не устали. Это очень приятно и очень необычно, что впервые в истории Японии событие за рубежом вызвало такой национальный уровень поддержки.

И я вполне объективно утверждаю, что никакого изменения не происходит — как год назад, так и сегодня опросы общественного мнения показывают, что 70%-80% японцев одобряют действия правительства по поддержке украинцев, даже несмотря на повышение цен. Где бы вы ни были в Японии, вы обязательно услышите: "Держитесь, мы с вами!"

Японцы, которые устраивают бесплатные экскурсии для украинцев. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Все понимают, что мы имеем дело с ужасным врагом, очень сильным и коварным, поэтому никто не ожидает, что война закончится быстро и нужно прекращать помощь. Все ожидают только нашей победы, и это совершенно однозначно.

— У нас с Японией есть общий враг — возможно, поэтому они нас так понимают?

— В том числе. У них есть история. До сих пор часть Японии оккупирована Россией.

Японцы помнят и очень многое вам расскажут о своих дедушках и бабушках, которые во время Второй мировой попали на советскую территорию и были в концлагерях, а приехав, рассказывали ужасные вещи.

Памятный знак жертвам второй мировой войны в Японии, Окинава. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Они это помнят, и для них это очень больно.

— Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве по восстановлению Украины. Что предполагает этот меморандум и какие еще общие проекты планируются?

— У Японии есть фантастический опыт восстановления собственной страны (после землетрясения Тохоку в 2011 году) и опыт помощи другим странам, в частности Азии и Африки. И мы хотим пользоваться этим опытом.

Посол Сергей Корсунский на симпозиуме ООН в поддержку Украины в Токио. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Есть договоренность о том, что скорее всего в начале следующего года в Токио состоится масштабная украинско-японская конференция по восстановлению. Мы ожидаем визита правительственной делегации и бизнеса.

Это будет большое мероприятие, на котором предприниматели из обеих стран будут говорить о том, что можно сделать в плане восстановления Украины и модернизации с учетом японского опыта и японских технологий.

— В каких областях японцам интересно сотрудничать с Украиной? Какие наиболее перспективны?

— Они рассматривают любые возможности, касающиеся инфраструктурного и технологического секторов. Их интересует и энергетика, и транспорт, и строительство мостов, что японцы делают лучше всех в мире.

Мост в Японии. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Также у них есть огромный интерес в сфере информационных технологий и сельского хозяйства, например производства удобрений.

Если говорить о специфике Японии, то с ними нужно говорить о масштабных проектах. Им не интересны мелкие вещи, потому что мелкие вещи может делать кто угодно.

Если речь идет о транспорте, то это система скоростных поездов. Если говорить о мостах, то им нужно показать целый ряд проектов, которые могут быть — это и киевские мосты, которые в аварийном состоянии, и много разрушенных переправ сейчас в Украине. Поверьте, японцы могут не только их восстановить, они построят мосты, которые будут стоять 100 лет, и ничего с ними не произойдет.

Дорога в Японии. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Нам нужен их опыт в планировке городов. Каждый, кто был когда-то в Японии, в любом крупном городе, удивляется, насколько удачно вписана транспортная и вообще коммунальная инфраструктура в город: у вас есть возможность и дышать — есть ряд парков в рекреационных зонах — и скоростные двух- или трехэтажные хайвеи.

В Токио, где проживает 38 миллионов человек, нет пробок. Вся местная инфраструктура спланирована так, чтобы человек не испытывал каких-либо неудобств. Когда здесь дожди, вы не увидите затопленных улиц, потому что сделана система водоотвода.

Такие вещи нам нужны, потому что у нас разрушено очень много городов, их нельзя строить по старым схемам. Надо построить города будущего, это должен быть шаг вперед, и я думаю, что Япония могла бы сыграть в этом одну из ключевых ролей.

— В 2020 году вы говорили, что говорите с японцами о безвизовом режиме. Насколько это реально?

— На сегодняшний день эти дискуссии прекращены из-за войны. Но я уверен, что, когда мы перейдем к послевоенному восстановлению, мы однозначно об этом договоримся, я не вижу в этом препятствий.

Есть определенные нюансы в японской правовой системе, которые менять немного сложновато, но мы обязательно это сделаем.

— Что лично вам нравится в Японии? Что бы вы посоветовали украинцам позаимствовать у японцев?

— Трудно выделить что-нибудь одно. Скажу о поражающих вещах.

Это пожалуй единственная страна в мире, где люди чувствуют себя неудобно, если они ведут себя грубо или не вежливо по отношению к другому человеку, даже если этот человек делает что-то не так. В японской ментальности человек постарше, даже если он делает что-то не так, заслуживает уважения.

Вы никогда не услышите, чтобы японцы кричали или избивали детей. Очень редко, и это исключение, когда вы видите агрессию одного японца по отношению к другому. Или чтобы сигналили машины, мешали ехать, подрезали, вели себя агрессивно. Ничего подобного в Японии нет.

Япония в вечернее время. Фото: Юля Войнар/Новини.LIVE

Они объясняют это так: мы так договорились в обществе, потому что нам так удобно всем. Мы все не хотим друг другу наносить вред. Один из аспектов — это то, что в Японии один из самых низких в мире уровень преступности. Вы можете потерять кошелек, и вам обязательно его вернут со всем, что в нем было. Никто никогда не возьмет ничего. И это шокирует, особенно иностранцев.

Второе — это то, что они очень любят все делать вместе. Если какая-то опасность, чрезвычайная ситуация или кто-то нуждается в помощи, они сплачиваются.

Третье — японцы стараются все делать идеально, даже малейшие мелочи. Это касается и мер, и производства продукции. Это настолько отличается от какой-либо другой культуры, что в это трудно поверить. С детства, из школы это в сознании.

Но это и негативные последствия. У них высокий уровень самоубийств. Потому что, когда не удается достичь идеала, это приводит к психологическим травмам.

Мы все знаем, что "японское качество" — это японское качество, и это не случайно. Если это еда, то она свежая и вкусная. Если это техника, она просто работает. Поэтому все, что производят японцы, весь мир с удовольствием покупает. Все благодаря тому, что легендарное отношение Японии к своей ответственности.

Они чувствуют ответственность за продукцию, которую они выпускают. Если выясняется, что что-то было сделано не так и нанесло вред, то руководители компаний, политики уходят в отставку и приносят извинения нации.

Я думаю, что такие вещи мы могли бы последовать примеру. Начать с того, что воспитывать в школе уважение друг к другу, чувство того, что гармония в отношениях между людьми — в интересах всех. И, конечно, стараться не делать все просто так, а стараться делать так, чтобы это было классно.

Япония в обеденное время. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Японцы в своей истории очень многое позаимствовали из Китая и Европы. Машины первыми привезли из Британии. Мало кто знает, что первые "Тойоты" были деревянными. Первое оружие получили от европейцев. Но потом сделали так, чтобы за изготовлением в Японии гонялся весь мир. Вы берете эту вещь, и она идеальна. Это и есть Япония.