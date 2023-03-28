Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Израильский майдан: первая победа гражданского общества arrow

Израильский майдан: первая победа гражданского общества

28 марта 2023 17:10
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)
К чему привели протесты в Израиле
Протесты в Израиле. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)

Первым из правящей коалиции, кто призвал как минимум заморозить судебную реформу, стал министр обороны Йоав Галант. С соответствующим призывом он обратился к главе правительства Беньямину Нетаниягу. В ответ премьер принял решение уволить Галанта с занимаемой должности. Это стало последней каплей, и народ пошел на улицы. Вечер субботы стал одним из самых серьезных дней противостояния. 

Против чего протестуют

Протестуют против юридической реформы, направленной на то, чтобы ограничить полномочия Верховного суда (БАГАЦа) в части надзора за принимаемыми парламентом-кнессетом законами. В Израиле почти нет разделения между исполнительной и законодательной властями: правящая коалиция формирует правительство и одновременно имеет большинство в кнессете.

Читайте также:

По сути, только судебная власть осталась независимой ветвью. Именно этот "пробел" и хотят ликвидировать члены коалиции.

Идея сразу вызвала бурные споры в обществе, но из-за нежелания остановить реформу, люди пошли на улицы. Кроме этого, есть ряд законопроектов, которые вызвали настоящую оторопь.

протести в Ізраїлі
Фото: REUTERS/Amir Cohen

Например: Депутат Амит Халеви от партии "Ликуд" внес проект поправки к закону о государственных услугах, согласно которому государственные служащие (включая премьер-министра) смогут получать финансовые пожертвования (подарки) на покрытие своих неотложных нужд. Что, по сути, является узакониванием взятки. 

Как протестуют

Обычно протесты в Израиле протекали мирно, даже более чем. Но в этот раз противостояние достигло апогея, возможное увольнение Галанта привело противников реформы в ярость. Они перекрывали дороги, сопротивлялись полиции, которая была вынуждена применить водометы. Главная транспортная артерия Тель-Авива сквозное шоссе "Аялон" было заблокировано, на дорогах образовался невообразимый хаос. 

Утром в понедельник, 27 марта,  Объединение профсоюзов (крайне влиятельная и могущественная организация) объявила всеобщую забастовку до прекращения продвижения юридической реформы. К ней начали присоединяться различные компании, частные и государственные, муниципалитеты, больницы, банки.

  • Фото: REUTERS/Ammar Awad
  • Фото: REUTERS
  • Фото: REUTERS/Ammar Awad
  • Фото: REUTERS/Nir Elias
1 / 4

Прекратил обслуживать вылеты аэропорт "Бен-Гурион", часть самолетов пришлось развернуть в воздухе и отправить в другие аэропорты. Стихийные демонстрации продолжались по всей стране — от юга до севера. 

Гражданское общество

Под таким давлением Нетаниягу, который наотрез отказывался идти на какие-либо уступки, объявил о том, что проведение юридической реформы будет заморожено. Но это паллиатив. Коалиция все равно попытается, не мытьем, так катаньем, протащить реформу, хотя бы и в усеченном виде.

Нетаньягу
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Половина общества, которая против, не может этого позволить, а значит кризис удастся притушить, но не разрешить. А потому на митингах уже зазвучало требование об отставке правительства — динамика протестов такова — начинаются они с малого, но потом требования расширяются и доходят уже до вполне глобальных. По такому сценарию развивались события арабской весны. 

Глубинные противоречия

Политический кризис в стране не просто затянулся, а перешел в откровенно хроническую фазу — ни одна из сторон не имеет решающего большинства, чтобы протащить нужные ей изменения. А дальше начинают работать законы социальной механики: если не получается по-хорошему, начинаются плохие сценарии. Противостояние, мордобой и дальше только хуже, пока одна из сторон не добьется результата.

протести в Ізраїлі
Фото: REUTERS/Amir Cohen

В таких кризисах основное — это организованность. Пока через улицу, но противникам реформы это почти удалось. Но, повторюсь, это паллиатив — лечение хронического заболевания обычно долгое и мучительное. К глобальным изменениям никто не готов — поэтому, если кризис и удастся пригасить, то до следующего обострения. Как и бывает с хроническими болезнями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:17 Отключение света в прошлом: Кудрицкий рассказал о состоянии энергосистемы

Новина з фото

18:09 Чарльз III отказал принцу Гарри во встрече в Лондоне: что стало причиной

18:08 Исследователи обнаружили на поверхности Луны огромное количество воды

18:00 EXPO 2030 в Одессе: советник премьер-министра Украины об ожидаемых инвестициях

Новина з фото

17:58 У москвы нашли сине-желтый беспилотник: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:55Как в Харькове будут работать церкви на Пасху: объяснение обладминистрации

17:55 В США расследуют дело об ослаблении ремней безопасности в электрокарах Tesla

Новина з відео

17:42 Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Новина з фото

17:38Зеленский проверил готовность пограничных подразделений Сумской области

17:30 В Мариуполе оккупанты проводят тотальную зачистку, — Андрющенко

Новина з відео

17:42 Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Новина з відео

17:00 Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека

Новина з відео

14:54 Зеленский вручил Ахтырке знак отличия города-героя

Новина з відео

14:40В Одессе дерево упало на женщину: в каком состоянии пострадала

Новина з відео

14:40 Анатолий Анатолич с женой трогательно поздравили младшую дочь с днем рождения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей

Новина з відео

13:05 Спасатели ликвидировали пожар на полях орошения в Одессе

Новина з відео

13:01 Настя Каменских нуждается в срочном лечении: певица записала видео

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald&#39;s

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:13Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах

Новина з фото

20:05Как изменились участники бойз-бэнда Backstreet Boys за 30 лет

Эксклюзив

19:41Кадровое кровопускание: какая участь постигнет Кабмин во время войны

Эксклюзив

19:05Три цели путина: эксперт объяснил, как россия будет использовать ядерное оружие в беларуси

Эксклюзив

18:50Спорт и волонтерство: как украинцы преодолевали "забег несокрушимости" в поддержку ВСУ

Актуальное по теме

None 28 Март 18:17

Отключение света в прошлом: Кудрицкий рассказал о состоянии энергосистемы

None 28 Март 18:09

Чарльз III отказал принцу Гарри во встрече в Лондоне: что стало причиной

None 28 Март 18:06

Исследователи обнаружили на поверхности Луны огромное количество воды

None 28 Март 17:25

EXPO 2030 в Одессе: советник премьер-министра Украины об ожидаемых инвестициях

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB