К чему привели протесты в Израиле

Протесты в Израиле. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Первым из правящей коалиции, кто призвал как минимум заморозить судебную реформу, стал министр обороны Йоав Галант. С соответствующим призывом он обратился к главе правительства Беньямину Нетаниягу. В ответ премьер принял решение уволить Галанта с занимаемой должности. Это стало последней каплей, и народ пошел на улицы. Вечер субботы стал одним из самых серьезных дней противостояния.

Против чего протестуют

Протестуют против юридической реформы, направленной на то, чтобы ограничить полномочия Верховного суда (БАГАЦа) в части надзора за принимаемыми парламентом-кнессетом законами. В Израиле почти нет разделения между исполнительной и законодательной властями: правящая коалиция формирует правительство и одновременно имеет большинство в кнессете.

По сути, только судебная власть осталась независимой ветвью. Именно этот "пробел" и хотят ликвидировать члены коалиции.

Идея сразу вызвала бурные споры в обществе, но из-за нежелания остановить реформу, люди пошли на улицы. Кроме этого, есть ряд законопроектов, которые вызвали настоящую оторопь.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Например: Депутат Амит Халеви от партии "Ликуд" внес проект поправки к закону о государственных услугах, согласно которому государственные служащие (включая премьер-министра) смогут получать финансовые пожертвования (подарки) на покрытие своих неотложных нужд. Что, по сути, является узакониванием взятки.

Как протестуют

Обычно протесты в Израиле протекали мирно, даже более чем. Но в этот раз противостояние достигло апогея, возможное увольнение Галанта привело противников реформы в ярость. Они перекрывали дороги, сопротивлялись полиции, которая была вынуждена применить водометы. Главная транспортная артерия Тель-Авива сквозное шоссе "Аялон" было заблокировано, на дорогах образовался невообразимый хаос.

Утром в понедельник, 27 марта, Объединение профсоюзов (крайне влиятельная и могущественная организация) объявила всеобщую забастовку до прекращения продвижения юридической реформы. К ней начали присоединяться различные компании, частные и государственные, муниципалитеты, больницы, банки.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Nir Elias 1 / 4

Прекратил обслуживать вылеты аэропорт "Бен-Гурион", часть самолетов пришлось развернуть в воздухе и отправить в другие аэропорты. Стихийные демонстрации продолжались по всей стране — от юга до севера.

Гражданское общество

Под таким давлением Нетаниягу, который наотрез отказывался идти на какие-либо уступки, объявил о том, что проведение юридической реформы будет заморожено. Но это паллиатив. Коалиция все равно попытается, не мытьем, так катаньем, протащить реформу, хотя бы и в усеченном виде.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Половина общества, которая против, не может этого позволить, а значит кризис удастся притушить, но не разрешить. А потому на митингах уже зазвучало требование об отставке правительства — динамика протестов такова — начинаются они с малого, но потом требования расширяются и доходят уже до вполне глобальных. По такому сценарию развивались события арабской весны.

Глубинные противоречия

Политический кризис в стране не просто затянулся, а перешел в откровенно хроническую фазу — ни одна из сторон не имеет решающего большинства, чтобы протащить нужные ей изменения. А дальше начинают работать законы социальной механики: если не получается по-хорошему, начинаются плохие сценарии. Противостояние, мордобой и дальше только хуже, пока одна из сторон не добьется результата.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

В таких кризисах основное — это организованность. Пока через улицу, но противникам реформы это почти удалось. Но, повторюсь, это паллиатив — лечение хронического заболевания обычно долгое и мучительное. К глобальным изменениям никто не готов — поэтому, если кризис и удастся пригасить, то до следующего обострения. Как и бывает с хроническими болезнями.