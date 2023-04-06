Китай открестился от "безграничной дружбы" с россией, — ISW

Китай открестился от "безграничной дружбы" с россией

Кремлевский диктатор путин пытался изобразить рф как уважаемое мировое государство на фоне заявлений Китая, открестившегося от "безграничной дружбы" Москвы и Пекина.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики отметили, что 5 апреля путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, во время которой отметил тесные отношения россии с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Как поясняют в отчете, там путин пытался изобразить россию как уважаемое мировое государство на фоне выступления посла Китая в ЕС Фу Цуна, который назвал "риторическим приемом" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе".

Кроме этого, дипломат добавил, что Китай не поддерживает войну россии против Украины и не предоставляет Кремлю оружия, подчеркивают в ISW.

"Слова Фу согласовываются с оценкой от 21 марта о том, что путин не смог получить выгоды от безграничного двустороннего партнерства, на которое надеялся во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта", — подытожили специалисты.

Напомним, Валерий Соловей рассказал о диагнозах путина. Его лечат новыми технологиями и экспериментальными лекарствами из разных стран. Он отметил, что может провоцировать переворот.