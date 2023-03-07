В Израиле массовые протесты

В Израиле уже две недели продолжаются массовые антиправительственные протесты из-за судебной реформы

Мария Кагал Редактор международного отдела

Израиль сейчас находится под постоянной угрозой обострения ситуации — новые сообщения о терактах появляются почти каждый день. Но кроме нападок арабов страна столкнулась с массовым недовольством самих израильтян. Судебная реформа правительства Нетагьягу, по сути, полностью подчиняющая судебную систему правительству, вызвала масштабные протесты в стране.

Детальнее о ситуации пишет ученый из Австралийского центра еврейской цивилизации Университета Монаша Ран Порат. Оригинал статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Израиль столкнулся с двойным экзистенциальным кризисом — что делает Беньямин Нетаньяху для ее разрешения

Израиль переживает один из самых серьезных кризисов в своей истории. И это может стать самым большим испытанием для Беньямина "Биби" Нетаньяху, всего через несколько месяцев после того, как он воскресил свою политическую карьеру, вернувшись на должность премьер-министра.

Нетаньяху, премьер-министр страны, дольше всего занимавший должность, был отстранен от власти в 2021 году, но в прошлом году начал политическое возвращение и собрал достаточную поддержку, чтобы сформировать коалиционное правительство после ноябрьских выборов. Коалиция состоит из правоцентристской партии Нетаньяху "Ликуд", а также группы ультраправых и ультраортодоксальных религиозных партий.

Это правительство считается наиболее правым в истории Израиля. Более того, эти политики очень мотивированы использовать свое время у власти для быстрых и кардинальных изменений внутри Израиля и его политики в отношении палестинцев.

Сначала Нетаньяху успешно ребрендировал себя как "ответственного взрослого", который будет держать радикалов в своем правительстве под контролем. Но сейчас его правительство обостряет глубокие разногласия в израильском обществе и угрожает самой сущности Израиля как либеральной демократии.

В то же время конфликт с палестинцами может приближаться к эскалации.

Тих, хто від'їжджає до streets of Tel Aviv и поблизости Israel в национальном времени протеста против правительственного плана на отверстие дворов. Banner здесь reads “a lesson in democracy.” pic.twitter.com/bRbjxHRVsX — Dina Kraft (@dinakraft) Март 1, 2023

Лишение судебной власти полномочий

Одним из главных вопросов, вызывающих общественный гнев, предложенная правительством реформа судебной системы.

В основе этого плана лежит перераспределение баланса власти между судебной (с Верховным Судом как ее флагманом) и исполнительной и законодательной властью.

Ключевые аспекты реформы включают в себя:

предоставление политикам почти полной власти над процессом отбора судей,

резкое сокращение полномочий судебного контроля над законами и административными решениями,

разрешение Кнессета (парламента) отменять судебные решения простым большинством голосов,

превращение генерального прокурора и других правительственных юридических советников в бесправных консультантов.

Немедленно разразилась массовая реакция. Уже несколько недель сотни тысяч израильтян выходят на улицы, протестуя против того, что они считают конституционной революцией, которая уменьшит демократию в Израиле.

Israeli польский пожарный stun гранаты и шляпы варят в Tel Aviv при национальном 'day of disruption.' Protests proti government's plans k reforme court system ha now drawn concern from Western allies at the health of Israeli democracy https://t.co/WbBmc2qHcH pic.twitter.com/1Pl0dsdsZN — Reuters (@Reuters) March 1, 2023

В отсутствие основного документа, защищающего права человека (Израиль не имеет писаной Конституции), Верховный суд рассматривается многими как последний бастион, защищающий гражданские права граждан (и неграждан, включая палестинцев) от действий правительства и законов.

Кроме того, соперники Нетаньяху рассматривают предложенные реформы как инструмент, который премьер-министр использует для того, чтобы попытаться взорвать его будущий судебный процесс по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Внутренний кризис вредит израильской экономике. Израильский шекель слабеет, поскольку инвесторы и ведущие высокотехнологичные предприниматели выводят свои средства из Израиля, опасаясь скомпрометированной судебной системы и верховенства права.

Высшие должностные лица США выразили глубокие опасения по поводу объема и скорости реализации предложений по реформам.

Между тем разделенная и деморализованная оппозиция воскресла после начала огромной волны протестов. Призывы к гражданскому неповиновению и стычкам с милицией встретили строгие предупреждения с обеих сторон, призывавшие правительство пойти на компромисс, прежде чем общественный гнев приведет к более серьезным беспорядкам.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun 1 / 7

На этой неделе произошли столкновения между протестующими и полицией в день, который демонстранты назвали "днем срыва". Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, лидер ультраправой, экстремистской Еврейской партии власти, заявил полиции, что должна быть "нулевая толерантность к анархистам".

Насилие на Западном берегу реки Иордан

На Западном берегу рост беспредела приводит к взрывоопасной нестабильности и террору.

С палестинской стороны, слабая и коррумпированная Палестинская администрация все больше оказывается неспособной к управлению, особенно в северной части Шомрона, от Дженина до Наблуса.

Вакуум заполняют вооруженные местные группировки боевиков (такие как печально известное "Львиное логово"), которых поддерживают базирующиеся в Газе боевые организации ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Эти группы и другие боевики пользуются поддержкой местного населения, которое подпитывается разжиганием ненависти к евреям, особенно в социальных сетях, а также выплатами Палестинской администрации заключенным и семьям "мучеников", которые, по словам критиков, вознаграждены за нападения на израильтян. .

Столкнувшись с ростом количества террористических атак и неспособностью Палестинской администрации остановить их, израильская армия все чаще сама заходит в города Западного берега реки Иордан.

Итоги мрачные для обеих сторон – 30 израильтян и 146 палестинцев (большинство из которых, по данным армии, были боевиками) погибли в результате террористических атак, военных рейдов и столкновений между сторонами в 2022 году. За два месяца 2023 года погибли более 60 палестинцев и 14 израильтян.

С израильской стороны небольшое количество еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан все больше сеют хаос.

Идеологически заряженная "молодежь с холмов" - маргинальная группа агрессивно настроенных мстителей среди примерно 700 000 поселенцев - нападает на палестинцев, портит палестинскую собственность и уничтожает посевы.

Эти безобразия продолжаются годами, но Израиль не предпринял никакой серьезной попытки остановить их.

Насилие снова возросло в последние дни в ответ на убийство трех израильтян палестинскими боевиками. Правые политики не стояли в стороне, а некоторые даже ободряли жестоких мстителей.

Незаконные аванпосты на Западном берегу часто, хоть и не всегда, задним числом одобряются правыми правительствами. И нынешнюю напряженность, безусловно, обострило нынешнее правительство, а "молодежь с холмов" потенциально чувствует себя более ободренной его идеологическим духом.

Может ли Нетаньяху вернуть Израиль к стабильности.

Отчаяние и гнев властвуют, но компромисс, похоже, не может быть достигнут на обоих фронтах.

Тон задают Бен Гвир и его союзник, министр финансов Бецалель Смотрич. Оба выступают за ужесточение мер против протестующих и палестинских боевиков, включая принятие нового законопроекта, который позволит судам выносить смертные приговоры за террористические нападения на израильских граждан.

Нетаньяху сталкивается с самым серьезным лидерским вызовом в своей карьере. Неясно, способен ли он или даже желает ли он найти способ вернуть Израиль к стабильности, которая когда-то была характерной чертой его предыдущих сроков пребывания в должности.

Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

После очередного дня протестов он попытался призвать к покою на этой неделе, призывая израильтян "прекратить насилие". Но даже это вызвало негодование его оппонентов после того, как он провел параллели между протестным движением израильтян и насилием со стороны поселенцев.

На данном этапе Нетаньяху больше стремится сохранить свое правительство, чем противостоять Бену Гвиру или Смотричу. Однако пик насилия в последние дни, возможно, наконец начинает приносить новые инициативы, направленные на достижение компромисса внутри правительства.

Израильская демократия сильна, но сейчас проходит большое испытание для ее жизнеспособности.

Ран Порат, научный сотрудник Австралийского центра еврейской цивилизации, Университет Монаша

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun