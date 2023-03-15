Следующий этап противостояния россии Западу — горизонтальная эскалация

План россии по "горизонтальной" эскалации

Мария Кагал Редактор международного отдела

Из-за сосредоточения на войне в Украине россия значительно теряет свое влияние в других регионах. Однако попытки дестабилизировать ситуацию в таких странах, как Грузия, Сербия и Молдова, продолжаются. На последней, в частности, россия сосредоточила особо серьезные усилия. О планах рф по "горизонтальной" эскалации пишет Стефан Вольф, профессор по международной безопасности Бирмингемского университета. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Молдова может стать первым домино в новом российском плане горизонтальной эскалации

Одним из последствий войны россии в Украине является то, что кремль потерял значительную часть своего влияния в бывших советских республиках. Это создает возможности ограничить способности москвы использовать свою некогда доминирующую роль для достижения военных целей. Однако это также означает, что россия, скорее всего, повысит ставки и попытается эскалировать напряженность и конфронтацию по всему региону.

В последние несколько недель Молдова находится в центре этих попыток кремля. Что лишь показывает, как россия представляет себе следующий этап противостояния с Западом.

Еще до начала войны в Украине появились признаки, что страны Центральной Азии начали сильнее отстаивать свои индивидуальные и коллективные интересы, и эта тенденция усилилась с февраля 2022 года.

Следует отметить, что с ростом роли Китая в регионе, отчасти вследствие уменьшения присутствия россии, США возобновили свои отношения с ключевыми партнерами в Центральной Азии, особенно с Казахстаном и Узбекистаном, что является еще одним признаком уменьшения роли рф.

На Южном Кавказе Турция также бросила вызов прежнему доминированию россии в регионе. Анкара открыто поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией (российским клиентом) за Нагорный Карабах. Турецкий контроль над ключевой трубопроводной инфраструктурой, такой как Трансанатолийский газопровод, соединяющий азербайджанский регион Шах-Дениз с европейским Трансадриатическим трубопроводом на греческо-турецкой границе, обеспечивает критически важную альтернативу нефти и газу как из россии, так и транзитом через нее.

В то же время Европейский Союз играет более активную роль посредника в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Это очень вредит москве, которая раньше была ключевым силовым брокером в данном конфликте.

Пределы российского влияния стали очевидны с недавних пор и в Грузии. После трех дней все более жестоких протестов правительство Грузии было вынуждено отозвать из парламента законопроект, который должен существенно ограничить гражданские и политические свободы, что до боли напоминает российский закон об иностранных агентах.

Протесты в Грузии против закона об иностранных агентах. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

На Балканах россия, похоже, тоже сыграла свою роль. Правительство Сербии — одного из давних союзников москвы в регионе — без колебаний разогнало в феврале прокремлевских протестующих, пытавшихся штурмовать правительственные здания в столице Белграде.

Упал, но не умер

Из-за расходов на войну в Украине россия может быть ограничена в своей способности остановить или даже вернуть назад эту потерю влияния. Но было бы неправильно и опасно недооценивать российские усилия, направленные на это. Это было наиболее очевидно некоторое время в Молдове. Там россия причастна к длительным дестабилизационным усилиям, направленным на подрыв прозападного правительства Майи Санду и препятствование усилиям страны по вступлению в ЕС.

Дестабилизационные усилия россии в Молдове и сепаратистском регионе Приднестровья прежде всего опираются на дезинформацию, распространяя слухи вроде того, что Молдова и Украина готовят сговор с целью вторжения в Приднестровье. Кремль также смог использовать экономический кризис в Молдове, вызванный стремительной инфляцией, вызванной войной в Украине, и подвергнуть сомнению компетентность правительства и легитимность его проевропейского курса.

Антиправительственный митинг в Молдове 12 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

москва также играет на неопределенности, заявляя о неизбежном нападении Украины на Приднестровье или использовании Украиной "грязной бомбы" на сепаратистской территории. В то же время существует опасность, что любые военные активы, контролируемые россией в Приднестровье, могут быть использованы для создания второго фронта в войне против Украины.

Хотя такой сценарий и остается маловероятным, это заставило Украину сосредоточить часть своих сил на границе с Приднестровьем. Кроме всего прочего, существует опасность непреднамеренной эскалации, которая может быстро охватить Приднестровье и Молдову, а также вовлечь Украину и соседнюю Румынию — члена НАТО и ключевого союзника правительства Санду, имеющего глубокие исторические связи с Молдовой.

Пособие по "горизонтальной" эскалации

россия вложила много средств в свои усилия по дестабилизации в Молдове. Хотя может показаться, что эти инвестиции не принесли значительной отдачи, такой вывод был бы неправильным. москве оказалось относительно легко воспользоваться разочарованием многих рядовых молдован, продвигая нарратив, переводящий вину на других и усугубляющий страх и неуверенность.

россия взвешенно использует отношения со своими уже существующими и новыми союзниками в молдавском политическом истеблишменте, такими как Ирина Влах, недавно избранная лидером автономного гагаузского региона Молдовы и промосковской оппозиционной партией "Шор". Это означает, что кремль сохраняет непропорционально большое разрушительное влияние в стране со слабыми институциями.

Стела на въезде в гагаузский регион. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Эти российские рычаги влияния особенно заметны в Молдове, но они существуют и в других странах. Недавние неудачи, как, например, в Грузии, не означают, что россия не будет использовать это влияние в будущем. Напротив, даже поражение, которое потерпела пророссийская коалиция политических партий "Грузинская мечта" из-за отмены закона об "иностранных агентах", отвечает внешнеполитической повестке дня, которая прежде всего инвестирует в дестабилизацию.

Нестабильное постсоветское соседство, возможно, не является первоочередным выбором москвы, но с точки зрения кремля это все же лучше, чем окружение россии сильными, хорошо управляемыми странами с прозападной ориентацией.

Такая перспектива не обещает ничего хорошего странам, сильно зависящим от россии в экономическом или военном плане, в частности Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Она также может иметь неприятные последствия для стран со значительными этническими российскими общинами, такими как Казахстан или даже членам НАТО Латвии и Эстонии.

Это делает нынешние события в Молдове еще более значимыми. Если это пробный запуск новой версии старого российского сценария по дестабилизации соседних стран, тем важнее остановить кремль в Молдове.

Стефан Вольф, профессор по международной безопасности, Бирмингемский университет

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza